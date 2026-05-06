Villarruel usó a Francisco para marcarle la cancha a Milei

Habló de humildad, escucha y unidad en una Casa Rosada cada vez más encerrada en sus propias tensiones.

Victoria Villarruel volvió a hacer política con bisturí fino. Sin levantar la voz, sin romper formalmente con Javier Milei y sin necesidad de nombrar a nadie, la vicepresidenta utilizó el homenaje al papa Francisco en el Senado para enviar uno de los mensajes más incomodos para la Casa Rosada desde que comenzó la crisis política alrededor de Manuel Adorni.

La escena fue quirúrgica. Mientras Milei estaba en Estados Unidos exponiendo ante el Instituto Milken y el Gobierno seguía atrapado por las denuncias de enriquecimiento ilícito que golpean al jefe de Gabinete, Villarruel encabezó un acto institucional cargado de contenido político. Eligió hablar de Francisco, pero en realidad habló del presente libertario.

Destacó al ex pontífice como un líder que ejerció el poder con humildad, cercanía y capacidad de escuchar a quienes pensaban distinto. En otro contexto habría sido un discurso institucional más. Pero dicho en medio de un oficialismo atravesado por internas, denuncias y desgaste público, cada frase sonó como una crítica indirecta al estilo de conducción de Milei y a la lógica confrontativa que domina al Gobierno.

La vicepresidenta insistió especialmente sobre una idea: la unidad no implica uniformidad y escuchar al otro no obliga a abandonar convicciones. Una frase aparentemente simple que dentro del universo libertario cayó como una advertencia política. Sobre todo porque llega después de semanas de tensión interna, desplantes cruzados y un creciente malestar entre sectores oficialistas por la estrategia de blindaje alrededor de Adorni.

El jefe de Gabinete volvió a quedar flotando detrás del mensaje. No tanto por las menciones explícitas sino por el contexto inevitable. Días antes, Villarruel ya había ironizado en redes sociales sobre la famosa “cascada” de la casa de Adorni en Indio Cuá, justo cuando avanzaban testimonios judiciales sobre pagos millonarios en efectivo para remodelaciones y propiedades. Aquella burla había sido leída como un misil interno. El homenaje a Francisco pareció una segunda capa de ese mismo mensaje, aunque mucho más sofisticada.

La construcción silenciosa de una alternativa

En la Rosada preocupa menos lo que Villarruel dice que lo que representa. La vicepresidenta empieza a ocupar un lugar simbólico incómodo para Milei: el de una dirigente capaz de dialogar con sectores conservadores, nacionalistas y desencantados del oficialismo sin quedar pegada al desgaste diario de la gestión.

Por eso cada aparición suya genera ruido político. Cuando reivindica valores como el respeto, el encuentro y el amor por el prójimo, se distancia de un Gobierno que muchas veces eligió la agresión como método. Y cuando rescata la figura de Francisco, también interpela a un oficialismo que durante años construyó una relación fría y hasta hostil con el papa argentino.

El trasfondo es todavía más profundo. Villarruel entiende que el deterioro de imagen de Milei empieza a abrir grietas dentro de La Libertad Avanza. Inflación persistente, caída del consumo, conflictos universitarios, ajuste social y escándalos políticos comienzan a erosionar el clima épico que rodeó al Presidente durante su llegada al poder.

En ese escenario, la vicepresidenta parece construir algo distinto. No rompe. No confronta de manera abierta. Pero deja marcas. Habla cuando el Gobierno está débil y elige temas cargados de sensibilidad política y emocional. Francisco, Malvinas, empleo nacional, unidad. Todo cuidadosamente seleccionado.