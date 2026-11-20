La planta SIAT Tenaris de Valentín Alsina prevé incorporar trabajadores para producir cañerías destinadas al proyecto Argentina LNG de YPF. El pedido abre una posibilidad de recuperar actividad en la fábrica del grupo Techint, después de un conflicto laboral que durante julio llevó a los operarios despedidos a movilizarse y buscar apoyo entre los vecinos de Lanús.

La adjudicación comprende tubos de acero de 24 pulgadas para un poliducto de 526 kilómetros entre Vaca Muerta y la costa atlántica de Río Negro. El contrato rondaría los US$ 200 millones y su ejecución está sujeta a la decisión final de inversión del proyecto. Aunque se anticipan incorporaciones de personal calificado, no se precisaron la cantidad de puestos, las fechas de ingreso ni las modalidades de contratación.

Para la planta, el antecedente inmediato es el recorte de personal de mediados de año. La información sobre aquella decisión empresarial mencionaba alrededor de 150 contratos. En julio, los trabajadores denunciaron 164 despidos y reclamaron su reincorporación. Son cifras de distintos planteos sobre el conflicto, que no deben confundirse con un anuncio de recuperación de esos puestos.

Los despedidos organizaron una jornada de difusión en la estación de Lanús. Con banderas, volantes y conversaciones con quienes circulaban por el lugar, buscaron sacar el reclamo de la fábrica y explicar sus consecuencias para las familias de la zona. Participaron organizaciones sindicales, centros de estudiantes, organismos de derechos humanos y referentes sociales.

Los operarios denunciaban que las desvinculaciones se habían ejecutado sin un Procedimiento Preventivo de Crisis y cuestionaban la utilización durante años de contratos a plazo fijo renovados sucesivamente. Sostenían que esa modalidad había facilitado las cesantías y advertían sobre un proceso de vaciamiento. La empresa, por su parte, atribuía los recortes a la caída de actividad y a la falta de nuevos pedidos de magnitud.

El Ministerio de Trabajo bonaerense convocó audiencias entre las partes. Durante aquellas jornadas de julio, los trabajadores señalaban que las negociaciones no habían producido avances concretos hacia su reincorporación. La previsión de nuevas contrataciones vuelve relevante ese reclamo: hasta ahora no se informó si Tenaris contempla convocar a quienes fueron desvinculados.

SIAT ya abasteció varias de las principales obras energéticas del país. Entre 2024 y 2025 fabricó tubos para el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur, conocido como VMOS, y también participó en la ampliación de Oleoductos del Valle. Antes había suministrado cañerías para el entonces Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, actualmente denominado Perito Moreno.

Esa trayectoria explica el peso de las licitaciones energéticas en el funcionamiento de la fábrica. La pérdida del suministro para el San Matías Pipeline frente a la india Welspun había formado parte del escenario de menor carga de trabajo. Ahora, el poliducto de Argentina LNG ofrece un nuevo destino para la producción de Valentín Alsina.

El proyecto de YPF, desarrollado junto con la italiana ENI y la emiratí XRG, prevé transportar gas y líquidos asociados desde Neuquén hasta las inmediaciones de Sierra Grande. En la costa rionegrina se proyecta instalar dos barcos de licuefacción entre 2030 y 2031. Su desarrollo contempla, además de la decisión final de inversión, la aprobación del ingreso al RIGI, acuerdos comerciales y financiamiento.

En Lanús, el anuncio se medirá en el calendario de producción y en los puestos que efectivamente se abran. El nuevo pedido cambia la perspectiva de una planta que meses atrás recortaba personal. Falta conocer si esa recuperación también alcanzará a los trabajadores que salieron a reclamar en julio.