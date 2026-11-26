La actividad, que se suma a las que se realizan cada mes, tendrá lugar el sábado 28 de noviembre en la Casa Municipal de la Cultura, ubicada en Esteban Adrogué 1224. Durante la jornada también se entregarán reconocimientos a escuelas secundarias del distrito que participaron de las campañas de donación durante el año y que, a partir de ese compromiso, se incorporan como “Escuelas Donantes”.

Podrán donar sangre las personas de entre 16 y 65 años, que pesen más de 50 kilos y gocen de buena salud. Además, deberán cumplir con determinados requisitos: no haberse realizado tatuajes, piercings o acupuntura durante el último año; no haberse sometido a cirugías, endoscopias o transfusiones en los últimos 12 meses; y mantener relaciones sexuales seguras.

Quienes deseen participar deberán escanear el código QR de la convocatoria (adjuntado en la imagen) y completar un formulario para incorporarse como donantes habituales y voluntarios.

"La jornada es organizada por la Fundación Causa Común y contará con la articulación de la Secretaría de Salud del Municipio de Almirante Brown, Scouts y Cruz Roja", explicó Mariano Cascallares.