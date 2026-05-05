El Congreso de Sociólogos tendrá su punto de partida en La Plata

La propuesta es impulsada por el Colegio de Sociólogos y Sociólogas de la Provincia de Buenos Aires junto con la Asociación de Sociólogos de la República Argentina, en articulación con otras entidades académicas y profesionales, y busca consolidarse como un espacio de referencia para el análisis del estado actual de la sociología en la Argentina, sus transformaciones y sus proyecciones.

El encuentro tendrá su acto de apertura el 1 de Junio día del Sociólogo, en el Centro de Posgrado y Convenciones de la Universidad Nacional de La Plata, donde se desarrollará una intensa agenda de paneles temáticos que abordarán problemáticas estructurales y emergentes. Esta primera etapa pondrá el foco en cuestiones como sostenibilidad y cambio climático, el vínculo entre sociología y sistema judicial, las transformaciones del trabajo y los desafíos actuales de la profesión en el país.

La instancia inicial en la capital bonaerense no solo inaugura el Congreso, sino que también define su impronta: un enfoque federal, con desarrollo territorial en tres momentos del año, ya que tra la actividad en La Plata, el cronograma continuará en la ciudad de Santa Fe en septiembre y culminará en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en octubre, ampliando progresivamente los ejes de debate y sumando nuevas perspectivas regionales.

Durante las dos jornadas en La Plata el programa contempla espacios de discusión sobre temas de alto impacto social, como la precarización laboral y la reconfiguración de las relaciones de trabajo, el rol de la sociología en la producción de evidencia en el ámbito judicial y el análisis de los efectos de las plataformas digitales en la salud mental y la vida cotidiana, entre otros.

También se abordarán problemáticas vinculadas a infancias y juventudes en contextos de vulnerabilidad, así como las transformaciones en la comunicación política, atravesadas por el uso de tecnologías digitales y la disputa por la construcción de sentido en la esfera pública.

Uno de los ejes transversales del Congreso es la necesidad de fortalecer la profesión sociológica y su reconocimiento institucional. En ese sentido, el encuentro se propone visibilizar experiencias concretas de ejercicio profesional tanto en el Estado como en el sector privado y en organizaciones de la sociedad civil, promoviendo el intercambio entre ámbitos académicos y espacios de intervención.

El desarrollo del Congreso también apunta a construir una agenda común de problemáticas contemporáneas, integrando diagnóstico, análisis y propuestas. La articulación entre universidades, colegios profesionales y asociaciones aparece como un elemento central para potenciar la producción de conocimiento aplicado y su incidencia en el diseño de políticas públicas.

En paralelo, el avance de transformaciones sociales, tecnológicas y productivas plantea nuevos desafíos para la sociología como disciplina. El Congreso se presenta, en ese marco, como una instancia para repensar el rol profesional frente a escenarios complejos y en constante cambio, donde la demanda de análisis social adquiere una relevancia creciente.

En la jornada inaugural, además, se llevará a cabo la conmemoración del Día de las Sociólogas y los Sociólogos, que en la Argentina se celebra cada 1 de junio. La fecha recuerda la creación de la primera cátedra de Sociología en el país a fines del siglo XIX y funcionará como un espacio de reconocimiento a trayectorias destacadas dentro del campo profesional.

El cierre de esta primera etapa incluirá también la jura de nuevos matriculados al Colegio bonaerense y la presentación de iniciativas orientadas a fortalecer la producción intelectual, como el Concurso de Ensayos “Juan José Sebreli”, impulsado por ASRA.

Con este arranque en La Plata, el Congreso pone en marcha un recorrido que buscará integrar miradas diversas y consolidar un ámbito de referencia nacional para la sociología. La propuesta combina reflexión académica, intercambio profesional y construcción colectiva, con el objetivo de aportar herramientas para comprender e intervenir en las transformaciones de la sociedad argentina contemporánea.