Milei desafía la marcha universitaria y profundiza el ajuste educativo

La disputa entre el Gobierno nacional y las universidades públicas dejó de ser una discusión técnica sobre partidas presupuestarias para transformarse en uno de los conflictos políticos más sensibles de la era Milei. En la víspera de una nueva Marcha Federal Universitaria hacia Plaza de Mayo, la Casa Rosada decidió redoblar la confrontación: sostuvo que la ley de financiamiento universitario “quedó derogada de hecho” tras la aprobación del Presupuesto 2026 y avanzó, además, con un nuevo recorte de más de $5.300 millones destinados a infraestructura académica.

El movimiento no es menor. Mientras rectores, docentes y estudiantes denuncian un vaciamiento progresivo del sistema de educación superior, el oficialismo responde con una lógica estrictamente fiscalista, atravesada por la idea de eficiencia, control del gasto y auditoría permanente. El problema es que la economía política rara vez se reduce a una hoja de cálculo. Cuando se poda inversión universitaria no se ajusta únicamente una partida: se redefine qué sectores sociales podrán acceder al conocimiento, la investigación y la movilidad social futura.

La administración de Javier Milei busca instalar que el conflicto universitario está “politizado” y que detrás de las protestas existe una resistencia corporativa a transparentar el uso de los recursos públicos. En esa línea, Capital Humano y la Subsecretaría de Asuntos Universitarios comenzaron a difundir rankings de costo por egresado, niveles de graduación y distribución de fondos entre universidades.

La construcción del relato oficial tiene una lógica clara. El Gobierno intenta desplazar la discusión desde el recorte presupuestario hacia la eficiencia administrativa. El mensaje es simple: no habría un problema de falta de recursos sino de utilización discrecional de fondos. Allí aparece uno de los núcleos ideológicos del mileísmo. El Estado deja de ser concebido como herramienta de desarrollo y pasa a ser leído principalmente como estructura de gasto bajo sospecha.

Sin embargo, los números muestran otra dimensión del conflicto. La decisión administrativa publicada en el Boletín Oficial no solo reduce transferencias para infraestructura universitaria. También profundiza el freno sobre obras, laboratorios, ampliaciones edilicias y hospitales universitarios, en un contexto donde la inflación acumulada ya erosionó buena parte de los presupuestos operativos.

La tensión se vuelve todavía más delicada en el área de salud universitaria. El Gobierno cuestiona la concentración de fondos en la UBA y plantea modificar los criterios de distribución para hospitales escuela. Detrás del discurso de “equidad federal” también aparece una estrategia política clásica: fragmentar el bloque universitario y negociar de manera diferenciada con rectores del interior para debilitar el frente común.

El problema para el oficialismo es que la universidad pública mantiene todavía un capital simbólico difícil de erosionar incluso en sectores críticos del Estado. Para amplias capas medias argentinas, la universidad sigue funcionando como uno de los pocos mecanismos concretos de ascenso social y profesional. Por eso cada recorte excede el plano técnico y adquiere una dimensión cultural.

La discusión de fondo ya no es solamente cuánto dinero reciben las universidades. Lo que empieza a debatirse es otra cosa: si la Argentina seguirá sosteniendo un sistema masivo de educación superior pública o si lentamente avanzará hacia un esquema más restringido, selectivo y subordinado a la lógica del mercado. Y en esa batalla, la marcha de hoy no aparece solamente como una protesta presupuestaria. Funciona también como una señal política frente a un Gobierno que decidió convertir el ajuste universitario en parte central de su batalla cultural.