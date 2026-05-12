En CABA ya se necesitan casi $2,4 millones para ser clase media

Ser clase media en la Ciudad de Buenos Aires ya exige ingresos que hace pocos años parecían propios de sectores acomodados. Una familia tipo necesitó en abril casi $2,4 millones mensuales solo para sostener un estándar básico de vida urbana, sin contar alquiler. El dato refleja cómo el deterioro del poder adquisitivo y el aumento persistente de servicios, alimentos y vivienda están empujando hacia abajo a amplios sectores medios que históricamente funcionaban como núcleo de estabilidad social en la Argentina. La frontera entre clase media frágil y pobreza se vuelve cada vez más delgada en un contexto donde los salarios corren detrás de los costos cotidianos y el acceso a la vivienda empieza a transformarse en un factor decisivo de exclusión económica.

La situación se vuelve todavía más crítica para quienes alquilan. Con valores que ya superan el millón de pesos para un departamento de tres ambientes en CABA, el costo habitacional crece por encima de la inflación y profundiza una lógica defensiva en miles de hogares.

Una familia tipo de la Ciudad de Buenos Aires, integrada por dos mayores y dos menores, necesitó al menos $2.384.515,14 durante abril para ser considerado de clase media, según informó este lunes el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (IDECBA). La canasta para este estrato social aumentó un 1,8%, mientras que la variación mensual de inflación fue de 2,5%.

Este dato no incluye el alquiler de la propiedad, ya que tiene en cuenta que la familia sea propietaria. Según datos del IDECBA, el alquiler medio de un departamento de tres ambientes en CABA se ubica en $1.130.410 por mes, con una suba del 2,7% en abril y un acumulado del 9,7% en lo que va de 2026. En los últimos doce meses, el precio medio de alquiler creció un 35%, superando tanto la inflación acumulada (32,4%) como el ajuste del Índice para Contratos de Locación (32,8%).

En tanto, la línea de indigencia de la Ciudad se ubicó en $821.207,58 en abril para una familia tipo, mostrando un alza de 0,8% frente al mes previo; mientras que la línea de pobreza se posicionó en $1.513.033, con un alza de 1,6%.

-Familias en situación de indigencia: ingresos menores a $821.207,58

-En situación de pobreza no indigente: entre $821.207,58 y $1.513.033,21

-No pobres vulnerables: entre $1.513.033,22 y $1.907.612,10

-Sector medio frágil: entre $1.907.612,11 y $2.384.515,13

-Sector medio - "clase media": entre $2.384.515,14 y $7.630.448,43

-Sectores acomodados: más de $7.630.448,43

La radiografía social que deja el informe del IDECBA expone algo más profundo que un simple aumento de precios: la redefinición silenciosa de lo que significa pertenecer a la clase media en la Argentina. Hoy, incluso hogares con empleo formal y estudios superiores empiezan a quedar atrapados entre salarios que pierden capacidad de compra y costos fijos que avanzan sin pausa. El problema ya no es únicamente caer en la pobreza, sino sostener una vida cotidiana estable sin endeudarse, resignar consumo o postergar proyectos básicos. En una economía donde alquilar, educar hijos o simplemente mantener un departamento demanda ingresos cada vez más altos, la clase media empieza a vivir con lógica de supervivencia y no de progreso.