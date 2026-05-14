Alquilar en Canning cuesta hasta $370 mil más que en barrios de la región

El informe de Zonaprop expone cómo el acceso a la vivienda empieza a quedar cada vez más condicionado por la geografía.

La crisis habitacional sigue profundizando la brecha dentro del sur del conurbano bonaerense. Mientras alquilar un dos ambientes en Canning ya supera los $830 mil mensuales, en barrios como Los Hornos o Luis Guillón los valores son hasta $370 mil más bajos. El informe de Zonaprop expone cómo el acceso a la vivienda empieza a quedar cada vez más condicionado por la geografía.

Encontrar un departamento para alquilar en el Gran Buenos Aires implica, antes que nada, elegir en qué zona vivir. Esa decisión tiene un peso directo sobre el bolsillo: según el informe mensual de Zonaprop correspondiente a abril, en el precio de un departamento de dos ambientes pueden aparecer diferencias de hasta 400.000 pesos por mes dependiendo del barrio, incluso dentro de una misma zona del conurbano.

La Lucila, Canning y Sáenz Peña encabezan el ranking de los alquileres más altos en el norte, sur y oeste del GBA, respectivamente. En el extremo opuesto, José C. Paz Centro, Los Hornos y Paso del Rey concentran la oferta más accesible.

Los datos surgen del índice que elabora mensualmente el portal a partir de todos los avisos publicados en su plataforma. Los valores corresponden al precio de alquiler de un departamento de dos ambientes y 50 metros cuadrados de superficie cubierta.

En GBA Norte, el precio promedio de alquiler de un departamento de dos ambientes se ubica en $778.265 por mes. Dentro de esa zona, La Lucila concentra la oferta más cara del portal, con un valor promedio de $945.561 mensuales.

Le sigue Olivos, con $941.634, y Vicente López, con $913.401. Los tres barrios pertenecen al municipio de Vicente López, que registra el precio medio más alto de toda la zona norte.

En el extremo opuesto, José C. Paz Centro es el barrio más económico del área norte, con un promedio de $499.205 por mes. Los Polvorines y José C. Paz Oeste completan el podio de los barrios con alquileres más bajos, con valores de $550.088 y $571.354, respectivamente. El municipio de José C. Paz es el que registra el precio medio más bajo de toda la zona norte.

En GBA Norte, el precio promedio de alquiler de un departamento de dos ambientes se ubica en $778.265 por mes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La zona media del corredor norte incluye barrios como Nordelta ($810.637), Munro ($792.246) y Villa Maipú ($684.970), que se ubican entre los extremos de la franja.

El precio medio de alquiler en GBA Norte acumula un incremento de 8,2% en lo que va de 2026, por debajo de la inflación del período, que fue de 12,3%.

GBA Sur: Canning encabeza

En GBA Sur, el precio promedio de alquiler de un departamento de dos ambientes se ubica en $609.450 por mes. Canning lidera la oferta más cara de la zona, con un valor promedio de $833.099 mensuales. City Bell se ubica en segundo lugar, con $693.763, seguido por Banfield, con $686.702.

En el otro extremo, Los Hornos es el barrio más económico del sur del conurbano, con un precio promedio de $458.783 mensuales. Luis Guillón ($477.913) y Villa Elvira ($483.833) también se encuentran entre los barrios con alquileres más accesibles de la zona.

de alquiler en GBA Sur subió 1,8% en abril y acumula un incremento de 8,4% en 2026, también por debajo de la inflación del período.

En GBA Oeste, el precio promedio de alquiler de un departamento de dos ambientes es de $616.231 por mes.

Los valores de GBA Oeste

En GBA Oeste, el precio promedio de alquiler de un departamento de dos ambientes se ubica en $616.231 por mes. Sáenz Peña ocupa el primer lugar de la oferta más cara de la zona, con $796.171 mensuales. Castelar se ubica en segunda posición, con $726.917, e Ituzaingó en tercera, con $706.431.

En el extremo más accesible, Paso del Rey registra el precio más bajo de toda la zona, con un promedio de $486.042 mensuales. Isidro Casanova ($488.263) y La Tablada ($495.420) completan el segmento de menor valor.

La franja intermedia de GBA Oeste incluye a Martín Coronado ($665.176), Ramos Mejía ($626.280) y Ciudad Jardín Lomas del Palomar ($617.812). El precio medio de alquiler en esta zona subió 1,5% en abril y acumula un aumento de 7,7% en 2026, por debajo de la inflación del período, lo que implica una caída real de 4,6%.

Una brecha que se repite en las tres zonas

En las tres áreas del Gran Buenos Aires relevadas, los precios de alquiler acumulan subas en 2026 que se ubican por debajo de la inflación del período, lo que implica una caída en términos reales. En GBA Norte la diferencia entre el barrio más caro y el más barato asciende a $446.356; en GBA Sur, a $374.316; y en GBA Oeste, a $310.129. La brecha más pronunciada se registra en la zona norte, donde los barrios de mayor valor duplican los precios de los barrios más accesibles.