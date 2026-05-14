Emmanuel Santalla: "Vaciar las universidades es atacar el futuro de Avellaneda"

El senador bonaerense de Unión por la Patria, Emmanuel González Santalla, alzó la voz para visibilizar la delicada realidad socioeconómica que atraviesan los jóvenes del conurbano sur. Durante sus recorridas por el distrito de Avellaneda, el legislador provincial y referente de La Cámpora analizó el impacto del ajuste presupuestario nacional sobre el sistema de educación pública superior y la salud comunitaria.

El Gobierno nacional oficializó un nuevo recorte sobre las universidades públicas y la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) vuelve a estar entre las más perjudicadas: le quitaron $700 millones destinados a infraestructura. A esto se suma la pérdida de más del 33% del poder adquisitivo de docentes y no docentes desde la asunción de Javier Milei y una caída acumulada del 41,6% del presupuesto universitario en valores constantes entre 2023 y 2026.

“Mientras la gestión nacional gobierna exclusivamente para sectores minoritarios, miles de pibes y pibas de Avellaneda se ven obligados a hacer auténticos malabares para poder sostener sus estudios", alertó el senador.

Según describió, la crisis actual empuja a la población estudiantil a sobrecargarse de obligaciones: "Trabajan en dos o tres empleos informales, viajan durante horas y, aun así, llegan con lo justo a fin de mes".

El rol estratégico de la UNDAV

Santalla puso especial énfasis en la situación de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV), institución a la que describió como el motor central de ascenso social en la región diariolaciudadavellaneda.com.ar. Denunció que el recorte generalizado de fondos no solo frena las obras de infraestructura básica, sino que deteriora las condiciones diarias de cursada y deprecia de forma drástica los salarios del personal docente y no docente.

"La UNDAV representa una herramienta indispensable de movilidad social para las familias trabajadoras de nuestra ciudad. Vaciarla de recursos significa atacar de manera directa el futuro de Avellaneda", sentenció con firmeza el legislador bonaerense.

Para el dirigente peronista, el acceso a la educación superior debe dejar de ser catalogado como una carrera de obstáculos insalvables para las clases populares.

"Tenemos la obligación de reconstruir un modelo de país donde ingresar a las aulas universitarias represente una oportunidad real y palpable para todos, tal como se demostró durante las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner", aseguró.

Además, sostuvo: “En 9 años pasamos de una Argentina donde se discutía la distribución del ingreso a discutir la distribución de los alimentos. Las ideas y la crueldad del actual gobierno sólo profundizan esta tragedia”.

Salud y Red de Contención Territorial

Las declaraciones del legislador se dan en paralelo al lanzamiento local del espacio multisectorial "Avellaneda sin Barreras", una iniciativa comunitaria diseñada para articular respuestas colectivas ante el desfinanciamiento en áreas críticas como la Agencia Nacional de Discapacidad.

Santalla advirtió que el retiro de las prestaciones básicas del Estado golpea a los eslabones más vulnerables del grupo familiar: "Hay algo que bajo ninguna circunstancia estamos dispuestos a entregar, y eso es la salud de nuestros hijos y de nuestros abuelos”.

Frente a este escenario, consideró que la única salida viable radica en profundizar la militancia en el territorio: "Donde el Estado nacional decide retirarse, la comunidad debe responder con mayor organización para que ninguna familia se sienta desamparada".

Asimismo, destacó que “entre 2023 y 2026, el presupuesto universitario en valores constantes cayó un 41,6%”. Y apuntó: “Esto representa el vaciamiento sistemático de la educación pública y la ciencia argentina. Un retroceso histórico para nuestro país”.