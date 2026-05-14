El nuevo tarifazo del transporte impacta en los trabajadores de Zona Sur

El nuevo aumento en las tarifas del transporte público volvió a abrir un foco de conflicto en el Área Metropolitana de Buenos Aires, especialmente entre los usuarios del conurbano bonaerense que todos los días viajan hacia la Ciudad de Buenos Aires para trabajar, estudiar o atender cuestiones de salud.

Con subas escalonadas en colectivos y trenes definidas por el Gobierno nacional, crecen las quejas por el deterioro del poder adquisitivo y por el peso que los viáticos empiezan a tener en las economías familiares.

La actualización tarifaria fue oficializada a través de la Resolución 26/2026 de la Secretaría de Transporte, encabezada por Mariano Plencovich. El esquema contempla aumentos consecutivos en colectivos nacionales y un ajuste todavía más fuerte en los trenes metropolitanos y de larga distancia.

Desde el próximo lunes, el boleto mínimo de tren en el AMBA pasará de 280 a 330 pesos, una suba inicial del 18%. El cronograma seguirá hasta septiembre y llevará el pasaje mínimo a 530 pesos. En paralelo, las líneas de colectivos nacionales aplicarán tres incrementos consecutivos del 2%, que empujarán el boleto mínimo hasta alrededor de 743 pesos.

El argumento oficial apunta a reducir subsidios y avanzar hacia un sistema “más eficiente y sustentable”. Sin embargo, en las estaciones y paradas de colectivo del conurbano el discurso económico del Gobierno nacional choca con una realidad cotidiana marcada por salarios que no acompañan el ritmo de los aumentos.

Sube Colectivo

Virginia, una mujer venezolana de 71 años que viaja todos los días desde Lomas de Zamora para vender arepas, empanadas y tequeños en el centro porteño, resumió la preocupación que atraviesa a miles de usuarios. “Trabajo de lunes a domingo. Todos los días vengo de Lomas de Zamora a trabajar a Lavalle y Esmeralda”, contó. “¿Cómo voy a hacer? Yo no tengo un trabajo fijo”.

La mujer explicó que es estilista, aunque actualmente obtiene más ingresos vendiendo comida callejera que ejerciendo su profesión. “Pago demasiado pasaje”, lamentó.

También apareció la voz de Tiago, un estudiante de 19 años de Lanús que respaldó parcialmente el rumbo económico del Gobierno nacional. “Me parece esperable”, dijo sobre el aumento. Según sostuvo, “la macro está súper ordenada” y el país atraviesa “un proceso”.

De todos modos, reconoció que el escenario golpea especialmente a quienes dependen de un sueldo fijo y además deben afrontar alquileres y otros gastos básicos.

En ese contexto, una trabajadora doméstica de Florencio Varela contó que utiliza dos colectivos y un tren por día para llegar a su empleo y que actualmente gasta cerca de 6 mil pesos diarios en transporte. “Por suerte me los pagan”, aclaró.

La Provincia busca sostener beneficios y contener el impacto

Mientras el Gobierno nacional profundiza la reducción de subsidios, la administración bonaerense intenta sostener políticas vinculadas al acceso al transporte y la permanencia educativa.

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, aseguró que la Provincia hará “un gran esfuerzo” para mantener vigente el boleto estudiantil y garantizar los 45 viajes mensuales gratuitos para estudiantes universitarios y terciarios.

“Lo estamos asegurando realmente con mucho esfuerzo”, afirmó el funcionario, quien definió al beneficio como “un derecho” para miles de jóvenes bonaerenses.

Bianco relató situaciones que reflejan el nivel de ajuste que atraviesan muchos estudiantes. Según contó, autoridades universitarias y centros de estudiantes le transmitieron que algunos alumnos concentran todas sus materias en un solo día para pagar menos transporte.

“Había chicos que cursaban de 9 de la mañana a 11 de la noche todas las materias que podían meter en el cuatrimestre para pagar un solo boleto”, describió. “Muchas veces no comían durante todo el día y estaban solo con mate”.

El ministro remarcó además que el boleto estudiantil alcanza actualmente a casi un millón de beneficiarios en la provincia y recordó otras herramientas impulsadas por la gestión bonaerense, como los descuentos del 40% con Cuenta DNI en universidades.

En paralelo, el Ministerio de Transporte bonaerense encabezado por Martín Marinucci avanzó esta semana con una nueva entrega de Pases Libres Multimodales para personas con discapacidad, trasplantadas o en lista de espera de trasplante.