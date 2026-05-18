Cascallares compartió un encuentro con Jóvenes del Envión Comunitario

La jornada contó con la presencia de Mariano Cascallares, muestras de trabajos realizados por los chicos y el descubrimiento de un mural por los 50 años del golpe de 1976. Actualmente, más de 3 mil jóvenes forman parte del programa en distintas localidades del distrito.

Una locreada realizada en Don Orione este sábado sirvió de escenario para el encuentro de cientos de jóvenes y sus familiares que participan y le dan vida del Envión en Almirante Brown.

La actividad contó con el acompañamiento de Mariano Cascallares y del titular del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko. Allí también dijeron “presente” los equipos que hacen realidad este programa que articula el Municipio con la Provincia de Buenos Aires.

En Almirante Brown suman más de 3 mil los pibes que forman parte del Evión, distribuidos en la sede “Mundo Feliz” de Don Orione y las subsedes del Envión en las localidades de Glew, de Malvinas Argentinas y de San José.

“Nos emociona cada vez que nos encontramos con los jóvenes y sus familias porque nos cuentan cómo se hace realidad la Inclusión y conocemos más los programas y proyectos en los que trabajan con mucha vocación”, sostuvo Cascallares. Al finalizar el mencionado encuentro, Mariano Cascallares también indicó que “Municipio y la Provincia estamos convencidos de que ante tantas dificultades la salida es generando inclusión e igualdad de oportunidades.

En ese sentido, el Programa Envión es una gran herramienta para continuar construyendo comunidad”. La actividad incluyó el descubrimiento de un mural en el marco el 50 aniversario del golpe cívico militar del 24 de marzo de 1976, pintado por los pibes del Envión, y también muestras y exposiciones de los trabajos concretados por los jóvenes brownianos.