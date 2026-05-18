Echeverría ofrece 10 años sin tasas para atraer empresas e inversiones

El Municipio de Esteban Echeverría mantiene vigente el programa “Invertí en Esteban Echeverría”, un Régimen de Promoción Industrial destinado a acompañar la radicación y ampliación de empresas en el distrito, con el objetivo de fortalecer la producción y promover el empleo local.



La iniciativa contempla beneficios para las firmas que se instalen en el partido, entre ellos la eximición del 100% de las tasas municipales por un período de 10 años. El programa también alcanza a compañías que ya desarrollan actividades en el distrito y proyectan ampliar sus operaciones o infraestructura.



Actualmente, Esteban Echeverría cuenta con cinco parques industriales y logísticos, y más de 500 empresas radicadas en su territorio. Las mismas están vinculadas a sectores como logística, almacenamiento y distribución, comercialización, industria alimenticia, manufactura y distribución.

“Cada nueva actividad que se radica en Esteban Echeverría representa una oportunidad de trabajo y desarrollo para nuestra comunidad”, afirmó el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray.

“Desde nuestra experiencia de gestión pública sabemos muy bien que, para lograr un equilibrio en el crecimiento, el Estado debe actuar como catalizador para garantizarle al sector productivo las condiciones favorables para su funcionamiento. Y, para ello, deben aplicarse medidas efectivas que contemplen a todos los actores”, expreso Gray.

Además el intendente aseguró que “en Esteban Echeverría, particularmente, hemos implementado una serie de políticas contracíclicas para ofrecerles a las empresas un conjunto de beneficios que las alienta a instalarse en nuestro distrito. A partir de 2024, toda empresa que abre sus puertas en nuestro polo industrial y emplea a vecinas y vecinos de nuestras localidades queda inmediatamente eximida de pagar las tasas municipales durante diez años”.

“Si bien el programa Invertí en Esteban Echeverría data ya de unos años, al asumir mi nuevo mandato en diciembre de 2023 presenté un proyecto ante el Concejo Deliberante para extender la exención impositiva de cinco a diez años. Al sancionarse esta ordenanza municipal, todas las empresas serán bienvenidas en nuestro distrito con el beneficio de una década de eximición de tasas y derechos de hasta un 100% si éstas emplean a las vecinas y los vecinos de las localidades de Esteban Echeverría. Desde el inicio de nuestra gestión, tuvimos la decisión firme de invertir y modernizar la infraestructura, los servicios y espacios públicos, las vías de acceso y las rutas, además de garantizar condiciones sanitarias y ambientales óptimas para favorecer a la industria”, expresó.



Entre las grandes compañías que desarrollan actividades en el distrito se encuentran Disco, Frávega, Coto, Carrefour, Molinos Río de la Plata, Queruclor, Bridgestone, Selú, Correo Argentino, Coca-Cola, Radio Victoria y Musimundo.