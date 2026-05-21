Santa Catalina avanza como reserva y defiende un gran pulmón verde del Conurbano Sur

El humedal de 700 hectáreas, clave para la biodiversidad y la educación ambiental en la cuenca Matanza-Riachuelo, se afianza como uno de los espacios naturales más importantes del AMBA.

Durante años, organizaciones comunitarias y ambientales trabajaron de manera sostenida por la protección de Santa Catalina, uno de los últimos humedales naturales restantes en la ribera sur de la cuenca Matanza-Riachuelo.

Hoy, tras una prolongada campaña comunitaria y el reconocimiento del Estado provincial y el Municipio de Lomas de Zamora, la Reserva Natural Provincial Santa Catalina avanza hacia una implementación efectiva, consolidando la protección del pulmón verde más grande del Conurbano Sur.

La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) acompañó este proceso colectivo colaborando en acciones de educación ambiental y restauración, e impulsando el reconocimiento de un corredor biocultural en la cuenca Matanza-Riachuelo, donde Santa Catalina emerge como un centro de vital importancia natural y cultural.

Video documental: “Historias de la Reserva Natural Provincial Santa Catalina”

Con el propósito de dar a conocer esta iniciativa, se presenta el video documental “Historias de la Reserva Natural Provincial Santa Catalina”, una producción realizada por FARN en colaboración con la Organización Ambiental Pilmayqueñ, el Museo MagNa y el Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, que contó con el apoyo de las Subvenciones de la Iniciativa Global de Tierras del G20.

El proyecto audiovisual reúne voces, saberes y experiencias colectivas vinculadas a la conservación y restauración de este espacio verde de 700 hectáreas, enclavado en el segundo departamento más poblado del Gran Buenos Aires, donde convergen naturaleza, historia y cultura.

Históricamente, Santa Catalina albergó hitos como el inicio de los estudios agropecuarios universitarios en Latinoamérica, siendo allí donde se recibieron los/as primeros/as profesionales de ingeniería agronómica y veterinaria de la región. Este acontecimiento, entre otros, le valió la particular declaratoria de sitio histórico nacional, provincial y municipal.

En la actualidad, los relevamientos de flora y fauna en la reserva continúan arrojando resultados sorprendentes. El humedal registra una alta riqueza en distintas familias biológicas e incluso especies nuevas para la ciencia.

Más allá de sus características internas, Santa Catalina provoca un asombro notable debido a su ubicación: se trata de un entorno totalmente natural rodeado por una matriz urbana.

Y es precisamente por encontrarse emplazada en uno de los centros poblados más importantes de Argentina que la reserva posee un enorme potencial para la educación ambiental, ya que permite a cientos de estudiantes experimentar, muchas veces por primera vez, el ingreso a un espacio natural.

Tras años de trabajo articulado entre comunidades locales, organizaciones ambientales y autoridades gubernamentales, la efectiva implementación de la Reserva Natural Provincial Santa Catalina marca un hito en la protección de los humedales de la provincia de Buenos Aires.