Brown inauguró un nuevo centro de oficios en Rafael Calzada

Durante una emotiva actividad desarrollada en Rafael Calzada, Mariano Cascallares encabezó la inauguración de un nuevo Centro de Formación en Oficios junto al intendente interino Juan Fabiani y la jefa de Gabinete Paula Eichel, una iniciativa que tiene como objetivo seguir fortaleciendo las políticas públicas orientadas a la capacitación laboral y el desarrollo productivo local.

En este marco, las autoridades compartieron la jornada con el presidente de la Cooperativa de Trabajo Independencia Ltda. (INDECOOP), Salvador Serfaty, entidad encargada de impulsar este nuevo espacio de formación dónde se dictarán cursos de oficios avalados por la Universidad Nacional Guillermo Brown.

El centro funcionará en el predio ubicado en avenida Presidente Perón N° 4188, cedido mediante un comodato firmado con el Municipio, donde actualmente opera el pañol de la cooperativa y próximamente se instalarán las oficinas administrativas.

La cooperativa viene desarrollando numerosos trabajos en articulación con el Municipio, entre ellos conexiones intradomiciliarias a la red cloacal, la construcción de la red peatonal del barrio Los Altos, la puesta en valor de la Plaza Che Guevara, tareas de embellecimiento en escuelas y el mantenimiento de estaciones de reciclado.

Los nuevos cursos estarán destinados tanto a integrantes de la cooperativa como a vecinos de Almirante Brown, con el objetivo de brindar herramientas con alta demanda laboral.

En este marco, desde la Comuna anticiparon que en una primera etapa se dictarán capacitaciones en Electricidad y Plomería básica.

De la actividad también participaron el secretario de Desarrollo Económico y Hacienda, Pablo Pernicone, y la subsecretaria de Empleo, Antonella Napoli.