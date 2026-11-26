En los primeros minutos de la sesión la senadora Malena Galmarini realizó un homenaje por el Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e hizo referencia al abordaje de la enfermedad de la endometriosis: “La militancia me acercó a un grupo de mujeres que hoy cumplen 9 años pintadas de amarillo luchando por la visibilización de una enfermedad muy poco registrada, la endometriosis. Me sume a su lucha sin saber lo que me esperaba. Juntas, logramos que el Ministerio de Salud de la Nación, cuando existía, construyera una guía de orientación para profesionales y pacientes. También conseguimos una ley, la 15.491, que garantiza el acceso a la atención integral de las personas que padecen está enfermedad en la Provincia de Buenos Aires. Sin embargo, dos años después, seguimos esperando que se reglamente”.

Por otro lado se aprobó el proyecto de ley de la diputada Sofía Vanelli que declara de interés provincial la campaña de concientización vial en cruces ferroviarios, “Alas de esperanza”. “Esta campaña y esta ley, lo que busca, es que en cada cruce exista una cartelería que haga memoria a las víctimas y por otro lado concientizar de los riesgos en la prevención de la vida”, señaló el senador Marcos Pisano.

También se aprobó el proyecto de ley del senador Pedro Borgini que busca establecer un mecanismo de identificación, notificación y seguimiento al incumplimiento injustificado del esquema de vacunación obligatoria de niños, niñas y adolescentes. El senador explicó: “Sabemos que bajó la vacunación, que el gobierno nacional ha eliminado algunas vacunas y no ha agregado en el calendario otras y lógicamente nos preocupa y mucho la falta de vacunación por falta de vacunas por parte del gobierno nacional”.

La senadora María Rosa Martínez se expresó sobre su proyecto de ley que crea el plan provincial integral de cuidados. Sobre las tareas de cuidado la senadora explicó que “generalmente recaen sobre las mujeres” y que “el Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires ha podido evaluar su aporte al PBI provincial y alcanzan alrededor del 29%”. Y agregó: “Diría que este proyecto es fundamental porque muchas de las situaciones de violencia que existen tienen su raíz en la falta de autonomía económica de las mujeres”.

La senadora Mónica Macha hizo referencia a la aprobación del proyecto de ley que instituye el Día Provincial de los Cuidados y el Apoyo el 29 de octubre de cada año. “Pensaba que lo contrario al cuidado es la violencia, es una problemática multicausal y ayer 25 de noviembre conmemoramos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia por motivos de Género. La instancia de sobreendeudamiento, de pluriempleo, la falta de tiempo para poder criar, para poder cuidar, son algunas de esas condiciones en las que estamos viviendo y esto también tiene un impacto en aquellas situaciones externas como son los femicidios”. Y agregó: “Cristina Fernández de Kirchner viene recibiendo esa violencia política por haberse animado a luchar contra las distintas corporaciones, por haberse animado a generar instancias de vida digna para nuestro pueblo”.

La senadora María Inés Laurini se expresó sobre su proyecto que declara el beneplácito por el proyecto de ley nacional que propone declarar de interés público las capacidades industriales y estratégicas de fabricaciones militares. “La fábrica Fanazul es la única en territorio bonaerense y de alguna manera quería expresar la incertidumbre que están sufriendo los trabajadores. Este proyecto plantea el acompañamiento a un proyecto que los diputados, Agustín Rossi y Germán Martínez, en la Cámara de Diputados en dónde cuestionan el proceso de privatización que se está llevando adelante dónde se plantea un llamado a concurso a inversores estratégicos por más de 35 años a los que se les cedería el 51% de está infraestructura industrial”.

En el marco del tratamiento legislativo, también se aprobó el proyecto del presidente del bloque, Sergio Berni, que declara que el tránsito por aguas jurisdiccionales argentinas de buques que realicen apoyo logístico en las Islas Malvinas no constituyen “paso inocente” en los términos del Artículo 19 de la CONVEMAR. “La Provincia de Buenos Aires tiene que tener una postura fuerte, clara e inequívoca sobre la defensa de nuestra soberanía en las Islas Malvinas”, señaló el senador. Y agregó que “no es un paso inocente como declara Chile porque el Artículo 19 de la CONVEMAR dice que ‘el paso inocente no será inocente justamente cuando perturbe la integridad territorial del país por el cual atraviesa’”.

Por último, se trató el proyecto de ley en revisión de la Diputada Micaela Olivetto que busca la promoción de la salud mental en las entidades deportivas. El senador Diego Videla expresó que “es una iniciativa que establece la formación y la capacitación de todas aquellas personas que integran los clubes de barrio. Generar estas instancias de capacitación para los profesores, que tengan herramientas, es fundamental”. Para finalizar el senador pidió por Cristina Fernández de Kirchner y que “todos tenemos que levantar la voz y pedirle a la Corte Suprema de Justicia que revise la causa porque es el pueblo el que ella está pidiendo y que quiere votarla”.

OTROS PROYECTOS APROBADOS

Durante la sesión también fueron aprobadas otras iniciativas impulsadas por integrantes del bloque Fuerza Patria, entre ellas se aprobó el proyecto de ley de la senadora María Rosa Martínez que prohíbe el uso por parte de los poderes públicos de diagnósticos mentales no estandarizados y sin aval científico que presuman interferencia o manipulación adulta y modifica artículos del Código Procesal Civil y Comercial y del Código Procesal Penal.

También se aprobó el proyecto del senador Berni que declara persona no grata de la Provincia de Buenos Aires a la Princesa Ana de Inglaterra por su visita oficial a las Islas Malvinas del 9 al 20 de noviembre de 2026. En ese sentido, Berni sostuvo: “La presencia de un miembro de la realeza británica en nuestras Islas no puede interpretarse como una simple visita protocolar. Es un gesto político que respalda la ocupación ilegal y desconoce los legítimos derechos soberanos de la Argentina sobre Malvinas”.