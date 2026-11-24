El senador bonaerense Sergio Berni presentó un proyecto de ley para atender la crítica situación que atraviesa el sector, agravada por la apertura de las importaciones y la caída del consumo. La emergencia comprende a toda la cadena de valor, desde el hilado y el tejido hasta la confección, el curtido y la fabricación de calzado, y podrá ser prorrogada por otros doce meses.

De acuerdo con los datos relevados por la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA), entre agosto de 2023 y agosto de 2026 el sector perdió 14.165 puestos de trabajo registrados y 481 empresas empleadoras. Actualmente, constituye el tercer empleador de la industria bonaerense, con 40.068 trabajadores registrados en 2.229 empresas.

“En este sector la crisis no se mide en márgenes: se mide en puestos de trabajo. La declaración de emergencia constituye una herramienta temporal y excepcional orientada a preservar fuentes laborales y sostener la actividad productiva”, señaló Berni.

Entre las principales medidas, el proyecto establece una alícuota del cero por ciento en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos durante la vigencia de la emergencia para las actividades industriales comprendidas. También contempla la exclusión o adecuación de los regímenes de retenciones, percepciones y recaudaciones bancarias, según corresponda.

Asimismo, propone la creación de un régimen especial, digital y simplificado de devolución y compensación de saldos a favor. ARBA deberá validar los importes o notificar las observaciones dentro de los cinco días hábiles administrativos de presentada la solicitud completa y efectuar la devolución dentro de los tres días hábiles administrativos posteriores a la validación del crédito y las compensaciones correspondientes.

La iniciativa también contempla la creación del Registro Provincial de la Cadena Textil, Indumentaria, Cuero y Calzado (ReProTex), de inscripción voluntaria, gratuita y digital, acompañado de asistencia técnica para la formalización impositiva y laboral de las unidades productivas.

A su vez, establece la creación del Certificado de Crédito Fiscal Textil (CCFT) para quienes adquieran producción de talleres bonaerenses registrados. Este beneficio será aplicable a las operaciones efectivamente gravadas durante los doce meses posteriores a la finalización de la emergencia y permitirá computar como crédito fiscal el equivalente al 100% del Impuesto sobre los Ingresos Brutos atribuible a dichas operaciones en la Provincia.

El proyecto incorpora, además, el Certificado de Condición Industrial Textil (CCIT), destinado a facilitar el acceso a las exenciones vigentes del Impuesto de Sellos para actos, contratos y operaciones que reúnan los requisitos correspondientes.

“La provincia de Buenos Aires concentra el 44% del empleo registrado de esta industria en el país y, en el caso del calzado, el 52%. Estamos frente a un sector que perdió uno de cada cuatro puestos de trabajo registrados en tres años.

Estas medidas son necesarias y urgentes para proteger el empleo y la producción de la industria bonaerense”, sostuvo el legislador.La autoridad de aplicación será el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires, en coordinación con ARBA y los municipios, respetando las competencias de cada organismo.

Por último, las medidas previstas serán de aplicación independiente, permitiendo a los contribuyentes acceder a todas o a algunas de ellas, sin que la adhesión municipal constituya una condición para acceder a los beneficios provinciales.