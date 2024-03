Temporal en el AMBA: se cayó un cartel publicitario de gran porte a metros de la Autopista Buenos Aires-La Plata

Así terminó el cartel sobre el corralón.

Mientras la zona del AMBA continúa bajo alerta naranja por vientos y tormentas, son cada vez más las localidades afectadas. En Avellaneda, un cartel de gran porte cayó cerca de la Autopista Buenos Aires - La Plata.

El hecho ocurrió durante la noche del martes, momento en el que comenzaron las primeras lluvias, alrededor de las 20.30. Se trata de un cartel de 60 metros cuadrados que estaba sobre una columna. Debido a las ráfagas tan fuertes, se quebró la columna y provocó que se desmoronara sobre un corralón que estaba en la colectora.

Por el momento se mantiene sostenido por el techo, aunque los dueños del corralón están esperando que desde la Municipalidad o la empresa contratante se acerquen a removerlo. "No hay heridos, hay viviendas en el fondo del corralón pero no fueron alcanzados. Cuando se cayó el cartel no había nadie, fue solo un susto"

Ante la alerta, el cuerpo de Bomberos de la zona se acercó al lugar solamente para colocar cinta en el perímetro.

"Estoy esperando que aparezca alguien de la empresa que colocó el cartel. Desde anoche que estoy llamando, pero no aparece nadie. No tenemos idea. Defensa Civil no apareció y ahora voy a ir a la Municipalidad", concluyó.