Tras la expulsión de De los Heros, cuál es el plan del Gobierno para avanzar con la reforma jubilatoria

"Tenemos que discutir el régimen previsional antes de fin de año. Tal como lo han dejado, está quebrado". Con esas palabras, Mariano de los Heros, el ya exextitular de la ANSES, firmó su acta de defunción laboral. La declaración se interpretó como un anuncio y Javier Milei no dudó y lo eyectó del Gobierno, como a cualquiera que se corre, aunque sea levemente, de los lineamientos del Presidente.

Así, el mandatario debió salir a hacer control de daños. En un año electoral, semejante propuesta suena, de mínima, peligrosa. "La agenda política la determino yo, no un funcionario de segundo orden", recordó, en tono de advertencia para el resto. "Es un disparate que se tome el atrevimiento de hablar de un tema que no es parte de la agenda y no entender la secuencialidad. Es una falta de respeto. Voló por los aires como correspondía", agregó.

Pero más allá del timing, una reforma previsional, propuesta que forma parte del ya olvidado Pacto de Mayo firmado el 9 de julio de 2024, sigue en los planes del oficialismo. "Una reforma previsional que le dé sostenibilidad al sistema y respete a quienes aportaron", rezaba el punto 9 del acuerdo suscripto con los gobernadores. El Gobierno piensa en modificar el sistema jubilatorio en la segunda mitad de su mandato, aunque antes deben cumplirse ciertas condiciones.

Fuentes de Casa Rosada confirmaron a C5N que los cambios en las jubilaciones se proyectan recién para 2027, luego de la aprobación de una reforma laboral en 2026: "No se puede pensarse si no se arregla la cuestión laboral. El 40% del mercado está en el sector informal" .

Pero antes, para que ese combo de reformas se concrete debería tener luz verde el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para, luego, levantar el cepo al dólar. "Solo le falta el moño", adelantó Milei.

En su última conferencia, el organismo destacó los "enormes progresos" de la Argentina pero habló sobre la "necesidad de seguir adoptando políticas fiscales, monetarias y cambiarias", así como más reformas estructurales para avanzar en el crecimiento. Aunque por ahora no hay nada concreto.

El programa incluiría fondos frescos, sin incrementar la deuda, que iría destinado a cancelar deuda con el Banco Central y que permitiría al Ejecutivo cumplir con una de sus principales obsesiones, la de liberar las restricciones cambiarias.

Lo que está claro es que no es tiempo para ansiosos. La hoja de ruta contempla un golpe a tres bandas: acuerdo con el FMI, reforma laboral, reforma jubilatoria. Funcionarios cercanos a Milei tienen claro que "lleva tiempo y se estudia a muy largo plazo". Un plan a dos años que requerirá de una táctica y estrategia fina y una fuerza consolidada en el Congreso.