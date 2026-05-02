Paula Eichel supervisó el operativo especial de salud que recorre las localidades brownianas
En ese marco, la jefa de Gabinete, Paula Eichel, recorrió el operativo que se desarrolló en Barrio Lindo, en la intersección de las calles Pasteur y Quebracho, de Malvinas Argentinas donde se brindaron distintas prestaciones de salud de manera integral.
En este sentido, se ofrecieron servicios de atención pediátrica (desde los 2 años), atención clínica, tráiler odontológico, salud sexual integral, enfermería y vacunación (calendario, antigripal y Covid-19). Además, se sumaron acciones de Sanidad Animal y Zoonosis.
“En el marco de estos operativos integrales hoy nos vinimos al parque Malvinas Argentinas y en este caso haciendo hincapié también durante abril en el mes del autismo, siempre con la premisa de ayudar en la integración e inclusión”, sostuvo Eichel.
En ese marco, la jefa de gabinete bronwiana agregó: “Además trajimos médicos clínicos, pediatras, castraciones todo para acercar servicios a nuestros vecinos”.
Finalmente Mariano cascallares adelantó que el Municipio continuará desplegando estas acciones en los barrios y las localidades brownianas.