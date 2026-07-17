Avellaneda: Kicillof, Sierra y Ferraresi inauguraron nuevo Centro de Cuidado Familiar y Comunitario

El gobernador Axel Kicillof, la intendenta Magdalena Sierra y Jorge Ferraresi encabezaron la apertura del nuevo Centro de Cuidado Familiar y Comunitario "Dr. Alejandro Oleiro" en el barrio Agüero de Avellaneda.
Región17/07/2026

NOTA 5El espacio, construido con una inversión conjunta de más de $615 millones entre la Provincia y el Municipio, ampliará la atención primaria con consultorios de distintas especialidades y áreas destinadas al cuidado integral de la comunidad.

 

El gobernador Axel Kicillof, la intendenta Magdalena Sierra y Jorge Ferraresi encabezaron la inauguración del nuevo Centro de Cuidado Familiar y Comunitario del Barrio Agüero. El mismo lleva el nombre del ex director ejecutivo del hospital Presidente Perón, “Dr. Alejandro Oleiro”, quien se encontraba presente junto a su familia.


El flamante edificio significó una inversión conjunta entre la Provincia y el municipio de $615.239.035,31 y ocupa 316 metros cuadrados. En su planta baja cuenta con un área de recepción, administración, una sala de enfermería y distintos consultorios de pediatría, ginecología, obstetricia y odontología.

 

En la planta alta hay cinco consultorios médicos, una sala de estar con office y un SUM para realizar distintas actividades.


Magdalena Sierra subrayó que “pese a la adversidad, Avellaneda da un paso más en el fortalecimiento de la salud pública y en estas épocas, hay que festejarlo”. “Este gobierno nacional deja a la salud en un estado de crisis profunda y nos afecta a todos: los que menos tienen y aquellos que tenían obra social y prepaga; adultos mayores, embarazadas, personas con discapacidad”, enumeró la Intendenta.


Más adelante, destacó que “nuestro conductor, Jorge Ferraresi, nos preparó para las épocas duras y en Avellaneda tenemos un equipo sólido, con espíritu sanitarista y cercano a nuestros vecinos”. “El Municipio debe ocuparse de la atención primaria con un concepto de cuidado y comunidad. Así entendemos la salud”, siguió.


Luego, señaló: “En Avellaneda tenemos 27 centros funcionando con un equipo multidisciplinario, donde participa Salud, el Observatorio Social, Hábitat Social, Obras Públicas. La salud es transversal y trabajamos en equipo”.


Para el cierre, la intendenta Sierra dijo: “Jorge trabajó para tener una Avellaneda independiente pero no alcanza. Necesitamos un proyecto compartido a nivel municipal, provincial y nacional, con Axel Kicillof a la cabeza, para que nuestro pueblo vuelva a ser feliz”. “En eso vamos a trabajar para volver a tener una patria justa, libre y soberana”, finalizó.


Por su parte, el gobernador Kicillof coincidió en que “el sistema de salud debe tener una red de atención primaria poderosa”. Al tiempo que indicó: “Estamos revirtiendo un modelo del gobierno nacional que precariza la vida de la gente”. Y sumó: “Con presupuesto provincial vamos a terminar las obras que abandonó Milei”.
“En Avellaneda hay equipo, políticas de estado, continuidad y un ejemplo para toda la Provincia”, cerró el mandatario provincial.


Luego, las autoridades visitaron la escuela primaria Nº 4, Eva Perón, y celebraron con la comunidad educativa el triunfo de la Selección Argentina ante Inglaterra, y el pase a la Final de la Copa del Mundo 2026.


De la actividad participaron la jefa de Asesores de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez; el ministro de Salud, Nicolás Kreplak; el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; la diputada provincial, Romina Barreiro; el presidente del HCD, Hugo Barrueco; la secretaria de Salud de Avellaneda, Virginia Algarañaz, y de Educación, Claudia Colaso, entre otros funcionarios.

 

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