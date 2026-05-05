Agustín Balladares y Carmen Arias en charla junto a Vecinos y Vecinas

En este marco Balladares sostuvo: ” A 49 años de la primera marcha de las Madres de Plaza de Mayo, recibimos a su presidenta, Carmen Arias en nuestro espacio cultural.

Las Madres fueron y siguen siendo, ejemplo de tenacidad, constancia y convicción en los momentos más difíciles de nuestra historia” y agregó: “Hoy el pueblo en general y la militancia también vuelve a atravesar angustias y desafíos. Las políticas de Javier Milei avanzan sobre el Estado y golpean al pueblo. Por eso necesitamos más militancia y construcciones de redes solidarias”.

Continuó: “Carmen Nos habló de sostener, de no aflojar, de empujar todos los días para cambiar la historia. Cómo lo hicieron las madres y lo siguen haciendo” y finalizó con: “Es momento de redoblar esfuerzos y construir la salida. Somos hijos de esa lucha y la honramos militando, organizándonos y construyendo futuro, todos los días”, sostuvo el dirigente peronista lanusense.