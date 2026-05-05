Agustín Balladares y Carmen Arias en charla junto a Vecinos y Vecinas

La Presidenta  de Madres de Plaza de Mayo y el Asesor del Ministerio de Gobierno Bonaerense, encabezaron  este encuentro llevado a cabo en la sede de Lanús para Lanús, Av. Hipólito Hirigoyen 4061, Lanús Oeste, al cumplirse el 30 de abril pasado, 49 años de la Primera marcha de las Abuelas de Plaza de Mayo.
Región05/05/2026

WhatsApp Image 2026-05-05 at 11.16.31En este marco Balladares sostuvo: ” A 49 años de la primera marcha de las Madres de Plaza de Mayo, recibimos a su presidenta, Carmen Arias en nuestro espacio cultural.

Las Madres fueron y siguen siendo, ejemplo de tenacidad, constancia y convicción en los momentos más difíciles de nuestra historia” y agregó: “Hoy el pueblo en general y la militancia también vuelve a atravesar angustias y desafíos. Las políticas de Javier Milei avanzan sobre el Estado y golpean al pueblo. Por eso necesitamos más militancia y construcciones de redes solidarias”.

Continuó: “Carmen Nos habló de sostener, de no aflojar, de empujar todos los días para cambiar la historia. Cómo lo hicieron las madres y lo siguen haciendo”  y finalizó con: “Es momento de redoblar esfuerzos y construir la salida. Somos hijos de esa lucha y la honramos militando, organizándonos y construyendo futuro, todos los días”, sostuvo el dirigente peronista lanusense.

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