Denuncian petrolera israelí que opera en Malvinas y Nación guarda silencio

El tablero se mueve lejos de Buenos Aires, pero el impacto vuelve inevitablemente al centro de la política. Tierra del Fuego decidió hacer lo que la Nación no está haciendo: salir a disputar en serio el avance sobre los recursos hidrocarburíferos en Malvinas. La jugada fue quirúrgica. Denuncia formal contra Navitas Petroleum en Israel, señalando que habría ocultado a sus propios inversores los riesgos legales de operar en una zona en disputa. No es solo un expediente. Es un mensaje.

El proyecto en cuestión no es menor. La cuenca León Marino, al norte de la isla Soledad, proyecta la extracción de 1.700 millones de barriles de petróleo hacia 2028. Un negocio que promete miles de millones en regalías para la administración isleña, sostenido sobre licencias otorgadas por el Reino Unido que Argentina considera ilegales. Y ahí aparece la primera incomodidad: mientras la provincia litiga, el Gobierno nacional elige no escalar.

Desde Ushuaia apuntan a un punto sensible. Si una empresa cotiza en el mercado israelí y omite informar que su operación puede ser considerada ilícita por el país que reclama soberanía, hay un problema que excede la geopolítica. Es financiero, es reputacional y es jurídico. La denuncia busca exactamente eso: incomodar donde duele, en el bolsillo de los inversores.

El contraste con la Casa Rosada es evidente. Milei construyó una relación política y simbólica con Israel, con gestos que exceden lo diplomático. Pero cuando el conflicto toca intereses concretos en Malvinas, la intensidad baja. Hay declaraciones formales, algún rechazo administrativo y poco más. En la práctica, el avance offshore sigue su curso.

La escena global tampoco ayuda. Un memo del Pentágono que volvió a ubicar a Malvinas dentro de las “posesiones europeas” reavivó el debate internacional, pero no alteró la dinámica en el territorio. La administración isleña avanza con regulaciones propias para garantizar participación local en la industria petrolera. Traducido: consolidar el negocio mientras el conflicto sigue abierto.

En el derecho internacional, las herramientas son limitadas. Sin la aceptación del Reino Unido, no hay tribunal que obligue. Queda la diplomacia, las sanciones indirectas, la presión sobre empresas. Todo eso requiere una estrategia sostenida. Y ahí aparece la segunda incomodidad: hoy esa estrategia no está clara.

El riesgo es silencioso pero profundo. Cuando un país no reacciona con consistencia frente a hechos que considera ilegales, empieza a naturalizarlos. Y en política internacional, lo que se naturaliza se vuelve precedente.

La provincia decidió moverse. La Nación, por ahora, observa. Y en ese vacío, el negocio avanza. Porque en el Atlántico Sur no hay pausas, hay intereses. Y los intereses, cuando no encuentran resistencia, siempre encuentran camino.