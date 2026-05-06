Brown: BASF impulsa proyectos educativos para jóvenes y trabajo

BASF, compañía química líder en innovación con más de 75 años de presencia en Argentina, anuncia los proyectos ganadores de la convocatoria de su programa de compromiso social “Conectar para Transformar” 2026, que tiene como objetivo apoyar iniciativas que contribuyan al desarrollo sustentable en las comunidades donde está presente.

En el décimo año de la iniciativa, se seleccionaron cinco proyectos con foco educación[1], que se llevarán adelante durante 2026 de la siguiente manera: dos se implementarán en las tres localidades donde BASF tiene operaciones (Almirante Brown y Malvinas Argentinas, en Buenos Aires, y General Lagos, en Santa Fe), mientras que los otros tres se implementarán uno en cada localidad.

Los proyectos seleccionados son:

Almirante Brown, Malvinas Argentinas y General Lagos

Junior Achievement – Aprender a Emprender: programa educativo de emprendimiento que permite a estudiantes secundarios crear y gestionar proyectos propios, fortaleciendo habilidades como trabajo en equipo, creatividad y toma de decisiones.

Guayerd – Impulso TEC para transformar: programa de formación en habilidades digitales, análisis de datos e Inteligencia Artificial para la inserción laboral de personas adultas, con acompañamiento técnico, socioemocional y laboral.

Almirante Brown

Fundación SES – Jóvenes emprendedores: iniciativa orientada al desarrollo de capacidades emprendedoras en estudiantes de escuelas técnicas de Almirante Brown. Busca fortalecer la vinculación entre la escuela secundaria y el mundo del trabajo, mediante instancias de formación, talleres y mentorías dirigidas a estudiantes, docentes y referentes escolares.

Malvinas Argentinas:

Fundación Empujar – Trayectorias con Futuro: programa de fortalecimiento de la empleabilidad juvenil que combina talleres en escuelas secundarias con instancias de formación intensiva, mentorías y vinculación con empresas para jóvenes en situación de vulnerabilidad.

General Lagos:

Fundación Tecnolagos – Raíces para el Futuro: iniciativa de innovación educativa y productiva en hidroponía, orientada a jóvenes y adultos de General Lagos y la región sur de la provincia de Santa Fe. La propuesta combina educación STEAM y tecnologías de monitoreo para desarrollar capacidades técnicas, promover la innovación productiva e impulsar emprendimientos sustentables.

Juan Gowland, gerente de Relaciones Gubernamentales de BASF Argentina, sostiene: “Para BASF es una gran satisfacción acompañar proyectos educativos que brindan herramientas para fortalecer la formación y el desarrollo de capacidades locales. Queremos agradecer especialmente a todas las organizaciones que se postularon en esta edición, su interés en “Conectar para Transformar” reafirma el valor de este programa como herramienta para potenciar iniciativas con impacto positivo en los territorios donde estamos presentes”.

En ese sentido, Celeste Rodulfo, gerente de Comunicación Corporativa de BASF Argentina, afirma: “Nuestro compromiso es generar impacto social en las localidades donde tenemos operaciones, trabajando en colaboración con una red de entidades y organizaciones, y “Conectar para Transformar” es un ejemplo de ello. Así, buscamos conectar los desafíos sociales con soluciones que contribuyan a la sustentabilidad y fortalezcan la educación, para contribuir a nuestro propósito de crear química para un futuro sustentable”.

La Convocatoria “Conectar para Transformar” comenzó en 2017, ha patrocinado más de 20 proyectos en Argentina y forma parte de la estrategia de compromiso social de BASF, que se propone ampliar el impacto positivo de la compañía en las localidades donde desempeña sus actividades y así crear química para un futuro sustentable.