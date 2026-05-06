EDICIÓN IMPRESA

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Del 13 al 17 de mayo, Temperley será sede del Festival TEGE, uno de los encuentros culturales independientes más potentes del sur del conurbano. Con artistas locales e internacionales, el evento reafirma el rol de la comunidad como motor cultural frente al ajuste.
Almirante Brown impulsa la Semana de la Identidad Cultural en José Mármol con actividades abiertas que combinan salud, historia, espectáculos y economía social. Del 6 al 10 de mayo, la comunidad será protagonista en un evento que fortalece el tejido local.