EDICIÓN IMPRESA

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Ediciones impresas06/07/2026

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Brown inauguró el mural más grande del país dedicado al Indio Solari

Región06/07/2026
Con una superficie de 530 metros cuadrados, el Municipio presentó en Ministro Rivadavia el mural más grande realizado en homenaje a Carlos "Indio" Solari. La obra recorre distintas etapas de su trayectoria artística y se suma al circuito temático que Brown le dedica a uno de los máximos referentes del rock nacional.
 
 