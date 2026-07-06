EDICIÓN IMPRESA

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El Municipio de Almirante Brown avanza con obras para optimizar la circulación hacia las guardias, el área de Salud Mental y los distintos ingresos del Hospital Lucio Meléndez. Los trabajos incluyen mejoras viales, nueva señalización y acompañan las inversiones en equipamiento e infraestructura realizadas por la Provincia de Buenos Aires.
Un informe del Observatorio Económico Bonaerense del CEPA revela que la provincia perdió 85.299 puestos de trabajo registrados desde la llegada de Javier Milei. El Conurbano Norte y Sur concentran buena parte del deterioro industrial, mientras el salario real continúa perdiendo poder de compra y el desempleo supera ampliamente la media nacional.
Banfield suma un Centro de Formación Tecnológica para capacitar a vecinos y estudiantesRegión06/07/2026
El Municipio de Lomas de Zamora inauguró un nuevo Centro de Formación Tecnológica en Banfield con aulas equipadas para talleres, cursos y prácticas educativas. La propuesta apunta a acercar herramientas vinculadas a la innovación, la inteligencia artificial y los nuevos oficios a vecinos de todas las edades.
Con una superficie de 530 metros cuadrados, el Municipio presentó en Ministro Rivadavia el mural más grande realizado en homenaje a Carlos "Indio" Solari. La obra recorre distintas etapas de su trayectoria artística y se suma al circuito temático que Brown le dedica a uno de los máximos referentes del rock nacional.
Lomas de Zamora: misterio por un auto volcado y abandonado en Camino Negro: no había rastros de sus ocupantesRegión06/07/2026
Un Peugeot 208 apareció dado vuelta sobre Camino Negro, frente a los Tribunales de Lomas de Zamora. El vehículo estaba vacío, con las luces encendidas y en su interior encontraron bebidas alcohólicas y sustancias tóxicas. La Justicia busca determinar quiénes escaparon y por qué abandonaron el rodado.