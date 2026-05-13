Una multitud en la Marcha Universitaria reclamó fondos al Gobierno Nacional

La convocatoria tuvo como epicentro la Plaza de Mayo, donde se le pidió al Gobierno nacional que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario. Movilizaciones también en las provincias.
Actualidad13/05/2026

dwnfyiboltxsl04wbx5kRectores de diferentes universidades, junto a organizaciones docentes y estudiantes, cerraron la cuarta Marcha Federal Universitaria con un acto en Plaza de Mayo, donde la Federación Universitaria Argentina (FUA) fue la encargada de leer el documento en el que exigió la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento, en una concentración que reunió a unas de 600 mil personas.

 

El comunicado

Los miembros de la Federación Universitaria Argentina (FUA) fue la encargada de leer el documento en el que afirmaron que el poder adquisitivo de las partidas correspondientes a los Gastos de Funcionamiento de las Universidades "no ha superado", en ninguno de los meses de la gestión del presidente Javier Milei, "el 64% del que tenía en enero de 2023".

 

 

"El Poder Ejecutivo, en un acto de desprecio institucional sin precedentes, ha decidido alzarse contra los otros dos poderes de la República: ignora la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795 sancionada y ratificada por amplias mayorías en el Congreso, y desoye los fallos de la Justicia que ordenan su cumplimiento inmediato. Cuando el Gobierno decide qué leyes cumple y qué sentencias acata, lo que se rompe no es solo lo relativo al presupuesto universitario, es el contrato social que nos mantiene libres y en un estado de derecho", remarcaron.

 

En la misma línea, indicaron que desde diciembre de 2023 "se ha perdido el equivalente a casi 9 meses de transferencias"; asimsimo, manifestaron que la crisis que atraviesan las universidades "no es solo presupuestaria", porque como ciudadanos "deben denunciar con dolor y firmeza" la "ruptura del acuerdo democrático" de la división de poderes que tenemos en la nación.

 

Para finalizar, expresaron que la universidad pública y el sistema público de investigación, "son factores fundamentales de la economía del país" y, además, funcionan como recursos estratégicos para que la industria nacional pueda "competir en el mundo" y "generar puestos de trabajo con derechos, y ambientalmente sustentables": "Todo proyecto de país necesita una universidad de excelencia que aporte desde la soberanía científica, tecnológica y de las artes a su desarrollo", añadieron.

 

"No permitamos que los pilares de nuestras universidades trabajadores docentes, nodocentes, investigadores y estudiantes sean expulsados del sistema. Si hoy no defendemos a nuestras universidades, el futuro de prosperidad para el País será solo un sueño. Es aquí y ahora. La universidad pública se defiende. Por más y mejor educación pública y ciencia", concluyeron.

 

 

Franco Bartolacci, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, reclamó que se asignen los recursos mínimos indispensables para el funcionamiento de la universidad pública en Argentina.

 

Destacó que es imprescindible respetar la ley de financiamiento universitario, a la que describió como una normativa razonable para el sector, ya que “sin comprometer fiscalmente al Estado ofrece las respuestas que necesitamos”.

 

Anselmo Torres, rector de la Universidad de Río Negro, advirtió durante el acto: “Está en riesgo la democracia, la plena vigencia del estado de derecho. No hipotequen el futuro", agregó.

 

Como en las tres oportunidades anteriores, se sumaron a la marcha no solo las comunidades académicas de cada casa de estudios, sino toda la sociedad en defensa de la financiación de las universidades nacionales.

 

 

Esta 4º Marcha Universitaria buscó visibilizar también los bajos sueldos en el sector, por lo que también exigen la recomposición de salarios docentes y no docentes, afectados por la inflación con haberes percibidos por debajo de la canasta básica. Las instituciones denuncian una caída real del 45,6% en las transferencias presupuestarias entre 2023 y 2026.

 

La Marcha Universitaria tuvo réplicas en muchas provincias del país y ciudades, entre ellas, Córdoba, Salta, Rosario, La Plata, Santa Fe, La Pampa y Mar del Plata.

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