Un eclipse al borde del mar y otras vistas desde Madrid

Por Pablo Testai.

En Mallorca, la totalidad se produjo muy cerca del horizonte, apenas unos grados por encima del mar, convirtiendo la elección del lugar de observación en un verdadero desafío.

En mi caso, después de analizar distintas alternativas, la decisión terminó siendo tan sencilla como poco habitual: observarlo desde una barca. Mallorca ofrecía buenas perspectivas meteorológicas, pero sus dimensiones, la particular posición del Sol y las dificultades para acceder a determinados puntos complicaron la elección.

A esto se sumó un importante operativo de las autoridades españolas, con cortes de caminos y restricciones de tránsito que dejaron abiertas principalmente las grandes arterias de la isla.

Finalmente, el mar ofrecía aquello que necesitaba: un horizonte completamente despejado. La barca no fue, desde luego, el lugar ideal para obtener grandes fotografías. Pero ese no era el objetivo principal. Frente a un eclipse total, la experiencia de estar allí, bajo la sombra de la Luna, termina siendo mucho más importante que cualquier fotografía.

Hubo, además, una particularidad que me llamó especialmente la atención. Al producirse la totalidad tan cerca del atardecer, el Sol y la Luna presentaban ese aspecto aparentemente enorme que solemos percibir cuando el Sol sale o se pone sobre el mar. El efecto visual hacía todavía más extraordinaria la escena.

Una vez más, pude sumar un eclipse total a una modesta lista personal de alrededor de diez, acumulando casi 38 minutos vividos bajo la oscuridad de la totalidad. Quizás haya descubierto también una palabra que define bastante bien esta pasión: umbrofilia, un neologismo utilizado para describir la fascinación o el amor por la oscuridad.

Pero terminado un eclipse, comienza inmediatamente la preparación del siguiente. Y el próximo gran objetivo estará mucho más cerca: Argentina, el 6 de febrero de 2027. Ese día, un eclipse solar anular recorrerá una extensa franja que incluye sectores de la costa bonaerense, La Pampa y la Patagonia, alcanzando localidades como Mar del Plata, Villa Gesell, Necochea y El Bolsón.

A diferencia de un eclipse total, en el eclipse anular la Luna no llega a cubrir completamente el disco solar. En realidad, esto ocurre porque la Luna se encuentra más alejada de la Tierra y presenta un diámetro aparente menor que el Sol, dejando visible un brillante anillo alrededor de ella.

Ahora comienza una nueva etapa: divulgar, informar y preparar a todos aquellos que quieran vivir este fenómeno desde la Argentina. Después de Mallorca, la mirada vuelve hacia nuestro país.

El desafío será lograr que el próximo eclipse sea no solamente un acontecimiento astronómico, sino también una gran experiencia de divulgación y educación para miles de argentinos.

Para finalizar, Maialen Gurtubay, desde la capital española nos deleita con impactantes imágenes de este gran evento astronómico.