Almirante Brown: municipio presentó una nueva flota de máquinas, camiones y ambulancias para brindar más servicios a los vecinos

El intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani y Mariano Cascallares presentaron una nueva flota de maquinarias, camiones y ambulancias adquiridas a través de Provincia Leasing destinadas al fortalecimiento de la capacidad operativa y la optimización de los servicios que el Municipio brinda a la comunidad.
Región13/05/2026

flotaLa presentación del equipamiento tuvo lugar en la Granja Educativa Municipal de Ministro Rivadavia y contó además con la presencia del presidente del Honorable Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko y la jefa de Gabinete local, Paula Eichel.

 

Con la incorporación de los nuevos equipos no solo se mejorará las condiciones de trabajo del personal del Municipio sino la calidad de vida de los vecinos de nuestro distrito a partir de un servicio urbano óptimo.

 

En forma paralela, el gobernador Axel Kicillof y el titular del Banco Provincia, Juan Cuattromo, hicieron entrega de dos nuevas ambulancias al Municipio browniano, las cuales también fueron adquiridas a través de Provincia Leasing.

“El Municipio continúa invirtiendo junto a la Provincia no solo en infraestructura sino en equipamiento lo que refleja el compromiso con la planificación, la gestión eficiente de los recursos y la firme decisión de seguir trabajando para brindar más y mejores prestaciones a nuestra comunidad”, indicó al respecto Mariano Cascallares, quien  destacó el trabajo articulado con Provincia Leasing.

 

La flota de maquinarias incluye  una chipeadora Deisa 1000ml, una chipeadora Deisa 1200m, un camión desobstructor Iveco, dos mini cargadoras Bob Cat S530, una selladora Patricio Fracchia K, un rodillo compactador marca Sany SSR, y tres elevadores hidráulicos Hidrogrubet BL10 / chasis Toyota Hilux DX 2,4.

 

Dichos equipos están destinados al mantenimiento de calles, alumbrado público y poda, además del destape de desagües pluviales y para la compactación de suelos en consolidados de tierra.

 

Participaron también de la actividad el secretario de Desarrollo Económico y Hacienda, Pablo Pernicone; el secretario de Gestión Descentralizada, Atilio Gari; la secretaria de Infraestructura, Planificación y Servicios Públicos, Gabriela Fernández y el secretario de Prevención y Seguridad Ciudadana, Martin Borsetti.

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