Brown presentó la guía EMA para prevenir la violencia digital en las escuelas

El Municipio de Almirante Brown y la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB) junto a la Asociación Civil Mundo Ema presentaron en la Casa Municipal de la Cultura de Adrogué el conversatorio “Prevención y abordaje de las violencias digitales”. En la ocasión también se expuso la Guía Ema, una herramienta para afrontar la problemática en la comunidad educativa.

La jornada llevada adelante en el marco del programa "Brown Protege" contó la exposición de la activista mexicana y referente internacional en la defensa de los derechos digitales, Olimpia Coral Melo Cruz, impulsora de la ley “Olimpia”. También participó Laura Sánchez referente en la lucha contra la violencia digital de género y fundadora de la mencionada organización civil.

El evento contó también con la presencia del intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani y de Mariano Cascallares, además de la senadora por la Provincia de Buenos Aires, Mónica Macha, impulsora en Argentina de la Ley Olimpia que incorporó la violencia digital como una modalidad de violencia de género dentro del marco de protección de los derechos de las mujeres.

Durante la jornada, dirigida a estudiantes, docentes, integrantes del Programa Envión y público en general, se abordaron los desafíos vinculados a la prevención y el tratamiento de la problemática promoviendo el ejercicio pleno de los derechos de los niños, adolescentes, mujeres y diversidades.

En ese marco, Laura Sánchez, mamá de Ema Bondaruk, la adolescente que se suicidó tras la viralización sin su consentimiento de un vídeo íntimo, se refirió a la Guía EMA, una herramienta educativa pensada para fortalecer las acciones preventivas y de abordaje de las violencias digitales en las escuelas.

En tanto se refirió al proyecto de la Ley EMA, una iniciativa legislativa que dará un marco normativo a la prevención, la detección y abordaje integral de la temática en un trabajo conjunto con el Estado, las instituciones educativas y la comunidad.

Por su parte, Olimpia Coral Melo Cruz, que vivió en carne propia la violencia digital con la difusión no consentida de unas imágenes íntimas, brindó una invaluable charla sobre la lucha contra la violencia digital, impulsando una norma que reconoció a esta intimidación como una forma de violencia de género lo que inspiró procesos legislativos en otros países.

Asimismo, habló sobre la necesidad de trabajar articuladamente por los derechos y libertades de todas y todos, en la búsqueda de la seguridad en internet. Además, se sumó a la petición de Laura Sánchez y a su lucha para la aprobación de la ley Ema.

Al respecto, Mariano Cascallares destacó la importancia de trabajar en comunidad para prevenir y tratar la violencia digital en un mundo atravesado por la tecnología. Asimismo, agradeció a las disertantes e hizo hincapié en el compromiso del Municipio para el tratamiento de la problemática.

En la oportunidad, el Concejo Deliberante de Almirante Brown mostró su beneplácito por la presentación del proyecto de ley 4292-2025 (ley Ema) como aporte para la prevención y respuesta estatal a la violencia digital en ámbitos educativos.

Participaron también de la jornada el presidente del Honorable Concejo Deliberante local, Nicolás Jawtuschenko; la jefa de Gabinete Municipal, Paula Eichel; la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñán, y el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología, Sergio Pianciola.

También dijeron presente la subsecretaría de Mujeres, Diversidades y Niñeces, Leda Quintana; la inspectora de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social, Laura Damiano, y el secretario Académico de la UNaB, Matías Triguboff, entre otras autoridades.

Ley Olimpia

Cabe señalar que, en Argentina, la Ley Nacional Nº27.736 (Ley Olimpia) fue sancionada en octubre de 2023. Dicha norma incorporó la violencia digital como una modalidad de violencia en el marco de la Ley Nº26.485 de Protección Integral de las mujeres reconociendo los derechos y estableciendo instrumentos de protección y medidas judiciales para prevenir y sancionar este tipo de violencias.