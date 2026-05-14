EDICIÓN IMPRESA

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El Gobierno apuesta a blindar al Jefe de Gabinete y cree que fracasará la ofensiva opositoraPolítica13/05/2026
La Casa Rosada descuenta que la oposición no logrará reunir el quórum para avanzar con la interpelación y el pedido de censura contra Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito.
Aunque abril mostró una desaceleración inflacionaria en la Ciudad de Buenos Aires, mayo volvió a cargar presión sobre los precios con subas en gas, luz, transporte, combustibles, prepagas y servicios básicos.
La Policía Bonaerense desarticuló una organización presuntamente dedicada al robo automotor en el sur del Conurbano tras una serie de allanamientos en Banfield. Hay dos detenidos, seis aprehendidos y un importante secuestro de armas, municiones y herramientas utilizadas para cometer ilícitos.
El operativo se realizó en una vivienda de la calle Bernardo de Irigoyen. Los animales, que estaban destinados a sacrificios rituales, se encontraban en condiciones deplorables de hacinamiento y desnutrición.
El senador provincial por la tercera sección electoral cuestionó duramente el impacto de las medidas económicas nacionales en los estudiantes locales, defendió el rol estratégico de la UNDAV y llamó a fortalecer la organización territorial en los barrios.