Almaceneros advierten que el salario ya no alcanza y se profundiza la “compra hormiga”

Fernando Savore, vicepresidente de la Federación Almaceneros, aseguró que el consumo atraviesa uno de sus peores momentos y describió un escenario donde las familias compran sólo lo indispensable. Caída de ventas, reemplazo de primeras marcas y salarios absorbidos por gastos fijos configuran un cuadro cada vez más crítico para los comercios de cercanía.
 
Actualidad28/05/2026

NOTA ALMACENEROS Fernando Savore, vicepresidente de la Federación Almaceneros de la República Argentina, describió un escenario de fuerte retracción del consumo, marcado por salarios que “no acompañan” a la inflación y consumidores que compran sólo lo indispensable.

La caída del consumo en los comercios de cercanía vuelve a encender señales de alarma. Fernando Savore, vicepresidente de la Federación Almaceneros de la República Argentina, sostuvo que la situación económica golpea cada vez con más fuerza a las familias y también a los almacenes de barrio, que deben redoblar esfuerzos para sostener las ventas.

“El 20 es fin de mes”, resumió Savore al describir cómo se agota el dinero en los hogares argentinos. Según explicó, los comerciantes intentan conseguir mejores precios para ofrecer promociones competitivas, pero remarcó que la principal dificultad es la falta de poder adquisitivo. “Cuando no hay plata, no hay plata”, afirmó.

El dirigente señaló que la preocupación es generalizada entre almaceneros de todo el país. A través de grupos de WhatsApp donde participan comerciantes de distintas provincias, la conclusión es unánime: las ventas están “demasiado pausadas”.

Savore detalló que algunos rubros fueron especialmente afectados por los aumentos acumulativos de precios, como el sector lácteo. Explicó que los incrementos mensuales consecutivos generaron una suba cercana al 13% en lo que va del año, mientras los salarios quedaron rezagados.

“La leche fluida todavía se sigue vendiendo, pero después toda la familia del postrecito, el yogur con cereales, eso ya prácticamente no se vende”, señaló. Además, destacó que continúa creciendo el reemplazo de primeras marcas por alternativas más económicas.

Otro fenómeno que preocupa al sector es la llamada “compra hormiga”. Savore describió que muchos clientes ingresan al comercio y compran únicamente lo indispensable para una comida. “Tal vez viene ese cliente y te compró el paquete de fideos, el quesito rallado, el puré de tomate; pagó y se fue”, relató.

Frente a este escenario, los almaceneros comenzaron a modificar estrategias comerciales para ajustarse al bolsillo de los consumidores. Savore explicó que muchos comerciantes racionalizan mercadería y fraccionan productos para ofrecer formatos más pequeños y accesibles. “Uno busca siempre interpretar al cliente hasta dónde puede gastar”, sostuvo. Como ejemplo, mencionó que compra legumbres a granel y las vende en paquetes de 400 gramos para reducir el precio final.

Finalmente, el vicepresidente de la Federación Almaceneros advirtió que la principal dificultad sigue siendo el deterioro salarial frente al avance de los gastos fijos. “La mitad del sueldo se va en obligaciones”, afirmó, al enumerar servicios, transporte y alquileres.

Savore concluyó que cada vez más familias resignan consumos y se vuelcan a productos económicos como las pastas secas. “Con un paquete de fideos de medio kilo que cuesta 1.000 pesos, comen dos o tres personas”, expresó.

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