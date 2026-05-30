Mejoras Habitacionales: Agustín Balladares encabezó reunión preliminar con vecinas y vecinos que podrán arreglar sus casas

El dirigente peronista y asesor del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires dio detalles de este Programa de la Subsecretaría de Hábitat Bonaerense que se desarrollará en Lanús. 
Región30/05/2026

WhatsApp Image 2026-05-30 at 12.13.48En la sede del Frente de Lanús Para Lanús, Av. Hipólito Yrigoyen 4061 de Lanús Oeste, Agustín Balladares, Asesor del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se reunió con un centenar de vecinos y vecinas de Lanús con el objetivo de poner en conocimiento de esta herramienta que dispone el Gobierno Bonaerense de Axel Kicillof y que se comenzará a ejecutar en barrios populares del distrito.

En este marco, Balladares expresó: ”Nos entusiasma comenzar este proceso y por eso estuvimos charlando con vecinos y vecinas de distintos barrios de Lanús para contarles sobre esta herramienta que puede significar una mejora concreta en muchas casas de nuestra ciudad”. A lo que agregó, “en este contexto de degradación económica, donde a muchos laburantes se les deteriora la vivienda y no tienen cómo afrontar esos arreglos, es importante que existan instancias para dar una mano y acompañar. Lanús debe crecer de manera armónica. No puede crecer solamente el centro mientras otros barrios quedan relegados. Necesitamos una ciudad integrada, que goce de un hábitat digno, para que no haya lanusenses de primera y de segunda”, sostuvo el dirigente del Frente De Lanús para Lanús y ex titular del Honorable Concejo Deliberante de Lanús.

Balladares con agenda propia

 

El dirigente peronista y asesor ministerial, a lo largo del último mes y como continuidad de lo hecho desde el inicio del presente año,  viene desarrollando encuentros, reuniones y charlas con diferentes actores que hacen al entramado social, laboral, político, comercial y empresarial del distrito, entre ellos,  compartió un Locro Patrio con vecinos y vecinas  del El Ceibo; mantuvo una reunión con el  Obispo Padre Maxi, quien ya está de vuelta en funciones luego de realizarse una importante intervención médica;   se reunió con trabajadores de la industria del papel, encabezados por su reelecto Secretario General, Cristian Cardozo;  asistió al Gimnasio Aura de Valentín Alsina,  donde charlo con autoridades y profesores, lugar  donde funciona la Escuela de Gimnasia Artística, institución afiliada a la Federación Metropolitana de Gimnasia. Por último, visitó por segunda vez, junto a funcionarios provinciales del área y de la Universidad Nacional de Lanús, el Taller Protegido Horacio Soriani, este último, en un contexto de pérdida de derechos, donde las personas con discapacidad sufren especialmente el impacto de los recortes y las políticas nacionales de Javier Milei. 
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