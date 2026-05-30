Mejoras Habitacionales: Agustín Balladares encabezó reunión preliminar con vecinas y vecinos que podrán arreglar sus casas

En la sede del Frente de Lanús Para Lanús, Av. Hipólito Yrigoyen 4061 de Lanús Oeste, Agustín Balladares, Asesor del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se reunió con un centenar de vecinos y vecinas de Lanús con el objetivo de poner en conocimiento de esta herramienta que dispone el Gobierno Bonaerense de Axel Kicillof y que se comenzará a ejecutar en barrios populares del distrito.

En este marco, Balladares expresó: ”Nos entusiasma comenzar este proceso y por eso estuvimos charlando con vecinos y vecinas de distintos barrios de Lanús para contarles sobre esta herramienta que puede significar una mejora concreta en muchas casas de nuestra ciudad”. A lo que agregó, “en este contexto de degradación económica, donde a muchos laburantes se les deteriora la vivienda y no tienen cómo afrontar esos arreglos, es importante que existan instancias para dar una mano y acompañar. Lanús debe crecer de manera armónica. No puede crecer solamente el centro mientras otros barrios quedan relegados. Necesitamos una ciudad integrada, que goce de un hábitat digno, para que no haya lanusenses de primera y de segunda”, sostuvo el dirigente del Frente De Lanús para Lanús y ex titular del Honorable Concejo Deliberante de Lanús.

Balladares con agenda propia