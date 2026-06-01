UNLAPALOOZA: Un Grito desde la Universidad Nacional de Lanús por la educación pública

Por Agustín Ochoa Ortega.

La educación pública en Argentina atraviesa uno de sus momentos más desafiantes. Las políticas de ajuste y desinversión implementadas por la actual administración nacional, encabezada por el Presidente Javier Milei, han generado un profundo impacto en el sistema educativo, afectando directamente a estudiantes, docentes y personal no docente.

En este contexto de creciente preocupación, la comunidad de la Universidad Nacional de Lanús (UNLa), junto a la agrupación “¡Ya Basta!”, ha levantado su voz en defensa de la universidad pública, organizando la séptima edición del “UNLAPALOOZA” como un espacio de resistencia y reivindicación.

La situación actual es de una gravedad innegable. En una conversación exclusiva con LA TERCERA, Lucía, secretaria de Derechos Humanos, Diversidad y Géneros de la UNLa, Lucía brindó un testimonio desgarrador sobre la realidad que enfrentan los estudiantes.

Sus palabras pintan un panorama de dificultades cotidianas que van más allá de lo académico. "Tienen que dejar de cursar algunas materias, no pueden cargar la SUBE porque no llegan a fin de mes. Algunos dejan la carrera porque no tienen para llevar el pan a sus casas; o son el pilar de una familia o viven solos", relató Lucía, poniendo de manifiesto la precarización económica que obliga a muchos jóvenes a abandonar sus estudios.

La crítica a las políticas gubernamentales es contundente. Lucía no dudó en señalar que las acciones del actual gobierno parecen tener un objetivo claro: "Entendemos que las políticas de Milei son básicamente para vaciar las universidades y poder decir que en realidad lo público no funciona y llegar a arancelarlas". Esta percepción, ampliamente compartida por la comunidad educativa, sugiere una estrategia deliberada para desfinanciar la educación pública y, eventualmente, justificar su privatización.

Uno de los principales reclamos del sector estudiantil es la inmediata implementación de la Ley Nacional de Financiamiento Universitario. A pesar de su sanción, el gobierno nacional ha postergado su aplicación, argumentando la falta de recursos económicos. Sin embargo, para los estudiantes y docentes, esta excusa no es válida. "Lo que pedimos en las marchas y en todas las luchas que hacemos actualmente, es por la aplicación de la ley del presupuesto universitario y por los salarios docentes y no docentes", enfatizó Lucía, destacando la necesidad urgente de garantizar los fondos necesarios para el funcionamiento de las universidades y asegurar condiciones laborales dignas para quienes las sostienen.

La lucha de la comunidad universitaria no se detiene. En un esfuerzo por mantener viva la discusión y fortalecer la resistencia, Lucía adelantó que el 27 de junio se llevará a cabo un plenario de la agrupación "¡Ya Basta!". Este encuentro tiene como objetivo "seguir debatiendo ideas, para seguir debatiendo planes, para seguir adelante esta lucha y para no quedarnos cortos y poder pelear contra este gobierno que nos viene a sacar nuestras casas de estudio, nos viene a sacar todos los derechos, nos viene a, en el tema laboral, nos viene a esclavizar un poco más y nada, eso, seguir adelante con la lucha".

El “UNLAPALOOZA” y las constantes movilizaciones son más que simples eventos; son manifestaciones de una profunda preocupación por el futuro de la educación pública en Argentina. Representan la determinación de una comunidad que se niega a permanecer en silencio mientras sus derechos fundamentales son amenazados.

La defensa de la universidad pública no es solo la defensa de una institución, sino la defensa de la igualdad de oportunidades, del pensamiento crítico y del desarrollo de una sociedad justa y equitativa. La voz de la UNLa y de “¡Ya Basta!” resuena con fuerza, recordándonos que la educación no es un gasto, sino una inversión indispensable para el progreso de la nación.

UNLAPALOOZA: SiTraRepA y la defensa de derechos estudiantiles

El Sindicato de Base de Trabajadores de Reparto por Aplicación (SiTraRepA) alzó su voz, destacando la intersección entre la lucha estudiantil y la defensa de los derechos laborales. La participación de SiTraRepA en este espacio universitario subraya la compleja realidad que enfrentan muchos jóvenes en la actualidad, quienes simultáneamente persiguen una educación superior y batallan por condiciones laborales justas en un mercado cada vez más precarizado.

Leandro, delegado general de zona sur de SiTraRepA, articuló con claridad esta dualidad: “Tenemos muchos compañeros y compañeras que también son estudiantes y hoy en día están dando la pelea por los derechos laborales y al mismo tiempo están dando la pelea por la defensa de la educación pública”. Esta declaración resalta un fenómeno creciente: la confluencia de la militancia estudiantil con el activismo sindical, ambos impulsados por la búsqueda de un futuro más equitativo y digno.

Críticas a la Reforma Laboral y el Impacto en los Repartidores

El gremialista no escatimó en críticas hacia el Presidente Javier Milei, señalando directamente los efectos adversos de la reciente reforma laboral en el sector de los repartidores. Según Leandro, esta reforma “se ensaña bastante con los repartidores, porque nosotros trabajamos sin derechos laborales, no siendo reconocidos como trabajadores y como empleados de estas empresas, pero legalmente hasta ahora eso era considerado un fraude laboral”.

La preocupación central radica en la legalización de lo que antes se consideraba fraude laboral. Anteriormente, si a un repartidor se le “cerraba la cuenta” –una práctica que funciona como un despido encubierto–, tenía la posibilidad de iniciar acciones legales y, en muchos casos, obtener una retribución monetaria. Sin embargo, la nueva legislación parece anular esta protección.

“En cambio, ahora no porque la reforma legaliza toda la situación de fraude laboral por parte de estas empresas, entonces ahora una situación como la que te decía recién, de un pibe o una piba que haga un juicio a una de estas empresas que te explotan y te cierran la cuenta totalmente de manera arbitraria, no lo pueden hacer más”, explicó Leandro. Esta modificación legal deja a los repartidores en una posición de extrema vulnerabilidad, despojándose de herramientas legales para defenderse de despidos arbitrarios y abusos empresariales.

La génesis de SiTraRepA se remonta a la pandemia del 2020, un período de profunda incertidumbre y precariedad para muchos trabajadores. En ese contexto, un grupo de repartidores, conscientes de las deficiencias y la falta de apoyo por parte de las empresas de aplicación, decidió organizarse.

Impulsaron una serie de “Paradas Solidarias”, iniciativas que buscaban brindar apoyo mutuo entre los trabajadores.

Estas paradas ofrecían un espacio para compartir un café, acceso a cargadores de celulares, y elementos esenciales de protección como barbijos y alcohol en gel, insumos que las empresas no proporcionaban a sus empleados en ese momento crítico. Esta acción colectiva no solo demostró la capacidad de autoorganización de los trabajadores, sino que también puso de manifiesto la urgente necesidad de una representación sindical sólida.

Actualmente, SiTraRepA se encuentra inmerso en una batalla crucial por su reconocimiento como sindicato. “Estamos dando la pelea al mismo tiempo por el reconocimiento pleno de nuestro sindicato al mismo tiempo que damos la pelea por el reconocimiento de nuestro trabajo, son dos peleas que son parte de lo mismo”, afirmó el dirigente sindical. Esta interconexión entre el reconocimiento de la organización gremial y la dignificación del trabajo de los repartidores es fundamental.

A pesar de los obstáculos, el sindicato ha logrado avances significativos. “Ya estamos inscriptos, tenemos afiliados en todo el país como te decía pero el trámite le falta digamos la última firma y el último sello y seguimos dando la pelea en las calles todos los días por el reconocimiento del sindicato y de nuestro trabajo”, detalló el representante. Esta perseverancia en la calle y en los trámites burocráticos refleja el compromiso inquebrantable de SiTraRepA con la defensa de los derechos de un sector laboral que ha sido históricamente invisibilizado y desprotegido.