Gray: “Acompañamos al comercio y emprendimientos locales”

El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, formó parte del festejo por el décimo aniversario de Artore Trajes, un reconocido comercio dedicado al alquiler y venta de vestimenta formal, ubicado sobre la calle Ameghino, en Monte Grande.



“Es muy importante acompañar a los comercios y emprendimientos locales que, con esfuerzo, compromiso y trabajo cotidiano, generan empleo y forman parte del crecimiento de nuestra comunidad”, expresó el jefe comunal, que fue recibido por Claudio Torres, fundador del negocio; Ariel Torres, su hijo y actual dueño; y sus hijas Anabela y Sabrina Torres. También estuvo presente el subsecretario de Gobierno local, Alejandro Bonomo.



En el marco de la celebración, el intendente hizo entrega de una placa conmemorativa en reconocimiento a la trayectoria de la firma. Artore se destaca por su atención personalizada, vistiendo tanto a vecinos como a figuras destacadas, entre ellos el músico Daniel Cardozo (Los Charros) y el futbolista Milton Giménez (jugador de Boca Juniors).



El emprendimiento familiar comenzó a funcionar en 2016 y, con los años, se consolidó como un comercio de referencia en Esteban Echeverría para la venta y alquiler de trajes tanto para adultos como para niños.