Gray: “Acompañamos al comercio y emprendimientos locales”

En el marco del décimo aniversario de Artore Trajes, Fernando Gray reconoció la trayectoria de este emprendimiento familiar de Monte Grande que se consolidó como referencia local en la venta y alquiler de vestimenta formal, generando empleo y acompañando momentos importantes de miles de vecinos.
Región01/06/2026

NOTA 2El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, formó parte del festejo por el décimo aniversario de Artore Trajes, un reconocido comercio dedicado al alquiler y venta de vestimenta formal, ubicado sobre la calle Ameghino, en Monte Grande.


“Es muy importante acompañar a los comercios y emprendimientos locales que, con esfuerzo, compromiso y trabajo cotidiano, generan empleo y forman parte del crecimiento de nuestra comunidad”, expresó el jefe comunal, que fue recibido por Claudio Torres, fundador del negocio; Ariel Torres, su hijo y actual dueño; y sus hijas Anabela y Sabrina Torres. También estuvo presente el subsecretario de Gobierno local, Alejandro Bonomo.


En el marco de la celebración, el intendente hizo entrega de una placa conmemorativa en reconocimiento a la trayectoria de la firma. Artore se destaca por su atención personalizada, vistiendo tanto a vecinos como a figuras destacadas, entre ellos el músico Daniel Cardozo (Los Charros) y el futbolista Milton Giménez (jugador de Boca Juniors).


El emprendimiento familiar comenzó a funcionar en 2016 y, con los años, se consolidó como un comercio de referencia en Esteban Echeverría para la venta y alquiler de trajes tanto para adultos como para niños.

 

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