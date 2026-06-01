Brown volvió a romper su récord de inscriptos para los Juegos Bonaerenses

El crecimiento estuvo impulsado por una fuerte participación de jóvenes, adultos mayores y representantes de disciplinas culturales, consolidando a Brown como uno de los municipios con mayor protagonismo en la competencia provincial.

El Municipio de Almirante Brown informó que el distrito volvió a batir su récord de inscriptos para la 35° edición de los Juegos Bonaerenses 2026, totalizando 12.194 participantes, una cifra histórica que además supera los 11.300 anotados durante el año 2025.

Del total de inscriptos, 8.823 corresponden a la categoría Juveniles, 2.406 a Adultos Mayores y 965 al área de Cultura, marcando además un crecimiento muy importante en la participación de las personas mayores, cuya inscripción aumentó significativamente en comparación con la edición anterior.

Los Juegos Bonaerenses constituyen el principal programa deportivo y cultural de la Provincia de Buenos Aires, convocando cada año a jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad a participar de una amplia propuesta de disciplinas deportivas y culturales.

Las categorías contempladas para esta edición incluyen Juveniles, destinada a adolescentes y jóvenes en formación deportiva y artística; Personas con Discapacidad (PCD), con reglamentos adaptados para promover la inclusión; Trasplantados, orientada a la concientización y el cuidado de la salud a través del deporte; Adultos Mayores, fomentando el envejecimiento activo y el encuentro social; y también E-Sports, una categoría que continúa creciendo año tras año.

Cabe recordar que en la última edición la delegación browniana tuvo una destacada actuación al alcanzar un histórico segundo puesto en la clasificación general, obteniendo un total de 61 medallas: 36 de oro, 16 de plata y 9 de bronce, consolidando a Almirante Brown entre los distritos protagonistas de la competencia provincial.

“Nos llena de orgullo que Almirante Brown vuelva a batir su récord de inscriptos para los Juegos Bonaerenses porque refleja el enorme compromiso de nuestra comunidad con el deporte y la cultura”, destacó Mariano Cascallares, quien subrayó que nuestros vecinos representantes "siempre buscan dejar la bandera de nuestro distrito en lo más alto".