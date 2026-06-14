Murió el youtuber Gaspi en el choque entre dos helicópteros en Brasil

El trágico accidente entre dos helicópteros en Río de Janeiro dejó seis víctimas fatales. Entre ellas se encontraban los argentinos Gaspar Prim Díaz, conocido popularmente como Gaspi, y el productor audiovisual Lucas Vignale. También perdió la vida el cantante estadounidense Oliver Tree, junto a otras tres personas.

La comunidad de YouTube está de luto tras la confirmación del fallecimiento de uno de sus principales referentes. Autoridades locales informaron que el joven youtuber argentino de 23 años se encontraba entre las víctimas fatales del accidente aéreo ocurrido en Río de Janeiro.

Gaspi acumulaba más de 2,8 millones de seguidores en Instagram y se hizo conocido por sus polémicos videos. En el último año participó en “La Velada del Año”, el evento de boxeo organizado por otro reconocido youtuber español Ibai Llanos en España, que reúne millones de visualizaciones.