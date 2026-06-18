Cascallares y Paula Eichel acompañaron a los estudiantes que participan de la “Semana del Futuro” en la Universidad Guillermo Brown

En la oportunidad también realizaron una recorrida por el Campus Universitario junto al rector Pablo Domenichini y al equipo de la Casa de Altos Estudios browniana.

La actividad se llevó adelante en Burzaco, donde durante cuatro jornadas estudiantes del último año del nivel secundario participan hasta este viernes 19 de junio de talleres interactivos, demostraciones tecnológicas, charlas abiertas y distintas experiencias vinculadas a la ciencia, la innovación y las nuevas tecnologías.

En ese marco Cascallares destacó la importancia de generar espacios que acompañen a los jóvenes en la construcción de sus proyectos de vida.

“Seguimos fortaleciendo el vínculo entre la educación secundaria y la universidad para que cada vez más estudiantes puedan proyectar su futuro, acceder a nuevas oportunidades y desarrollar todo su potencial”, expresó.

La iniciativa, organizada por la Secretaría de Extensión de la UNaB, tiene como objetivo que los futuros ingresantes puedan conocer de primera mano la vida universitaria, recorrer las instalaciones y acceder a información sobre la oferta académica, los requisitos de ingreso y las distintas alternativas de formación que brinda la casa de estudios.

Durante las jornadas también se abordan temáticas vinculadas a la inteligencia artificial, la robótica, la comunicación y el diseño aplicado a la educación, permitiendo a los participantes explorar las distintas carreras que dicta la universidad con una mirada innovadora y vinculada al desarrollo productivo de la región.

La propuesta se desarrolla entre el 16 y el 19 del presente mes de junio de manera articulada con la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología y la Dirección de Juventud del Municipio de Almirante Brown.

Cabe destacar que en la edición 2025 de la Semana del Futuro participaron más de 1.800 estudiantes provenientes de 46 instituciones educativas del distrito, consolidando a esta iniciativa como un espacio de referencia para la orientación vocacional y el acceso a la educación superior.