EDICIÓN IMPRESA

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Ediciones impresas19/06/2026

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NOTA ENFERMEDADES

Crecen enfermedades ligadas a la pobreza y preocupa el deterioro social

Actualidad17/06/2026
El aumento de casos de coqueluche, hepatitis A, leptospirosis e intoxicaciones por monóxido de carbono encendió señales de alarma en todo el país. Especialistas advierten que detrás de los números aparecen problemas más profundos vinculados al acceso a la salud, el saneamiento, la vivienda y las condiciones de vida de los sectores más vulnerables.
NOTA 1

La comunidad caboverdeana de Dock Sud: el rincón de África en el Conurbano Sur

Región17/06/2026
La Sociedad de Socorros Mutuos Unión Caboverdeana de Dock Sud se mantiene como el corazón vivo de la migración africana en Argentina. Fundada en 1932 en el Partido de Avellaneda, esta institución representa la resistencia, la cultura y la historia de la primera corriente migratoria de origen africano que llegó al país por voluntad propia, y que hoy vive una revitalización histórica gracias al fútbol y al reconocimiento de sus raíces.
NOTA 3

La Justicia porteña aplicará el programa "Involucrados" creado en Brown

Región17/06/2026
El Municipio de Almirante Brown destacó que el programa “Involucrados”, una política pública impulsada en el distrito en el marco de la Justicia Restaurativa, será implementado por la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, consolidándose como una experiencia de referencia en materia de inclusión, acompañamiento y reinserción de jóvenes en conflicto con la ley penal.
 
NOTA 4

Lomas de Zamora: nuevos puntos inclusivos en los barrios

Región17/06/2026
El Municipio de Lomas de Zamora puso en marcha nuevos Puntos Inclusivos en distintos Centros de Gestión para acercar asesoramiento, acompañamiento y trámites vinculados a discapacidad. La iniciativa busca fortalecer el acceso a derechos y evitar traslados innecesarios para las familias del distrito.
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Cascallares y Paula Eichel acompañaron a los estudiantes que participan de la “Semana del Futuro” en la Universidad Guillermo Brown

Región18/06/2026
Junto a cientos de estudiantes de escuelas secundarias de Almirante Brown y de la región, Mariano Cascallares y la jefa de Gabinete del Municipio browniano, Paula Eichel, participaron de una nueva edición de la “Semana del Futuro”, la propuesta impulsada por la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB) que acerca a los jóvenes a la experiencia universitaria y los orienta en la elección de su futuro académico y profesional.