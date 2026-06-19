EDICIÓN IMPRESA

La Sociedad de Socorros Mutuos Unión Caboverdeana de Dock Sud se mantiene como el corazón vivo de la migración africana en Argentina. Fundada en 1932 en el Partido de Avellaneda, esta institución representa la resistencia, la cultura y la historia de la primera corriente migratoria de origen africano que llegó al país por voluntad propia, y que hoy vive una revitalización histórica gracias al fútbol y al reconocimiento de sus raíces.