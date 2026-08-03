EDICIÓN IMPRESA

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Luego de una extensa trayectoria junto a bandas de rock, el pianista y cantante de Mataderos emprendió un proyecto propio que recuperó la esencia del blues, el jazz y la música tradicional.
La categoría disputó una nueva fecha en el Autódromo Ezequiel Crisol de Aldea Romana, donde los principales protagonistas ofrecieron una competencia de gran nivel en el marco del 40° aniversario del Sport Prototipos.
Ezeiza, Esteban Echeverría, Brown, Varela, Lomas, Berazategui, Avellaneda, Lanús y Quilmes sufrieron cortes eléctricos y anegamientos. En Dock Sud también se derrumbó parcialmente un muelle fuera de servicio.
El niño, que tenía diagnóstico de autismo, fue hallado sin vida en una vivienda de Rafael Calzada. Horas después, su padre se presentó en una comisaría de Lomas de Zamora y admitió el crimen. La Justicia investiga el contexto familiar y lo imputó por homicidio agravado por el vínculo.
De Adrogué a Bariloche: Arturo, el perro rescatado por Brown que encontró nueva vidaRegión02/08/2026
Rescatado por el equipo de Zoonosis Brown en un grave estado de abandono, Arturo logró recuperarse tras un intenso tratamiento veterinario y fue adoptado por una familia de Bariloche. Hoy disfruta de una nueva vida, mientras el Municipio destaca la importancia del rescate, la adopción responsable y el cuidado de los animales.