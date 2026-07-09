Almirante Brown celebró el Día de la Independencia con el tradicional festejo Patrio y desfile en Longchamps

Miles de vecinos participaron del multitudinario festejo Patrio llevado adelante en la localidad de Longchamps en el marco del 210° aniversario de la Declaración de la Independencia, que una vez más incluyó un desfile cívico militar y tradicionalista junto a la participación de las instituciones locales.
Región09/07/2026

9nDesde muy temprano las familias brownianas se reunieron en la intersección de las calles Dr. Chiesa y Emilio Burgwardt para participar de la tradicional fiesta patria que año tras año lleva adelante el Municipio para celebrar la emancipación de nuestro país.

La ceremonia oficial fue encabezada por el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, junto a Mariano Cascallares y la jefa de Gabinete municipal, Paula Eichel. También se sumó a la celebración el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko.

Las estrofas del Himno Nacional Argentino, interpretado por la Agrupación Sinfónica de la Policía de la Provincia de Buenos Aires marcaron el inicio de del emotivo encuentro Patrio que congregó a numerosas instituciones y centros tradicionalistas del distrito.

Más tarde los presentes participaron de una acción de gracias y la bendición de banderas de ceremonia que fueron donadas a entidades de bien público (Centro de Jubilados) y escuelas brownianas (Jardines de Infantes e instituciones de enseñanza secundaria).

“Realmente es una alegría poder ser parte de esta gran fiesta y celebrar un nuevo aniversario de la Independencia, nos llena de orgullo y emoción ver a tantos vecinos comprometidos con lo nuestro, con nuestra querida Argentina”, expresó en la ocasión Mariano Cascallares.

Al término del acto institucional, numerosos ballets de Almirante Brown le dieron no solo color a la jornada, sino fue la antesala de un multitudinario desfile del que participaron delegaciones escolares, agrupaciones tradicionalistas –con sus trajes típicos, caballos y estandartes- instituciones intermedias, centros de jubilados, ex combatientes de Malvinas y Bomberos Voluntarios, entre otros.

Una vez más, fue una procesión cargada de emociones, marcada por inagotables aplausos y enaltecida por el enorme compromiso de cada uno de los brownianos que le rinden homenaje a nuestra Patria.

Participaron también de la jornada, entre otros, el presidente del Consejo Escolar de Almirante Brown, Ezequiel Mars; la delegada Municipal de Longchamps, Valeria Soria; concejales, consejeros escolares, secretarios y subsecretarios del gabinete municipal y autoridades educativas.

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