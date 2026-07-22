Las vacunas recuperan terreno y alcanzan su mejor nivel en años

En tiempos donde la discusión pública suele girar más alrededor de las redes sociales que de los datos, las estadísticas oficiales dejaron una novedad que merece ser observada con atención. Durante 2025, la cobertura de vacunación volvió a crecer en la Argentina y logró recuperar niveles que no se registraban desde hace varios años.

La información surge del Registro Federal de Vacunación Nominalizado (NOMIVAC), difundido por el Ministerio de Salud de la Nación. El informe muestra mejoras en las principales vacunas del calendario infantil, en la inmunización de embarazadas y también entre los adolescentes.

El dato no deja de tener una cuota de paradoja. Mientras desde distintos sectores cercanos al oficialismo convivieron discursos críticos o escépticos respecto de algunas campañas de vacunación, la política sanitaria continuó sosteniendo el Calendario Nacional y los indicadores terminaron mostrando una evolución positiva. Los datos, en este caso, hablan por sí solos.

Detrás de cada porcentaje hay una comunidad más protegida

Las cinco vacunas consideradas estratégicas durante el primer año de vida superaron el 90% de cobertura. La BCG alcanzó el 93,5%; la vacuna contra la Hepatitis B neonatal llegó al 92%; mientras que las primeras dosis de Quíntuple, IPV y Neumococo registraron coberturas del 91,6%, 91,3% y 90,1%, respectivamente.

La mejora también resulta significativa frente al año anterior. Respecto de 2024, la BCG creció 6,4 puntos porcentuales; Hepatitis B neonatal aumentó 9 puntos; Quíntuple avanzó 6,9; IPV mejoró 6 puntos y Neumococo sumó 5,6 puntos porcentuales.

Uno de los avances más destacados corresponde a la vacuna contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR), incorporada recientemente al calendario para personas embarazadas entre las semanas 32 y 36 de gestación. En apenas su segundo año de implementación alcanzó una cobertura del 74%, superando el 67,8% registrado el año anterior. La estrategia apunta a proteger a los recién nacidos frente a formas graves de bronquiolitis y otras infecciones respiratorias durante sus primeros meses de vida.

También hubo mejoras en la vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), luego del cambio de esquema que pasó de dos aplicaciones a una dosis única a los 11 años e incorporó una vacuna de mayor cobertura frente a distintos genotipos del virus. La cobertura oportuna creció de 55,5% a 61,2% entre las mujeres y de 50,9% a 56,5% entre los varones.

No todos los indicadores alcanzan todavía los niveles esperados. Las vacunas correspondientes a los 5 y 11 años continúan por debajo del objetivo sanitario del 90%, aunque todas mostraron una recuperación respecto de 2024. Los refuerzos de Triple Viral, Triple Bacteriana Celular, IPV, Varicela, Meningococo y dTpa registraron incrementos interanuales que consolidan una tendencia de mejora.

Parte de esa evolución también encuentra explicación en la modernización del sistema de registro. Desde 2023 comenzó a funcionar un NOMIVAC completamente nominal, que permite asociar cada dosis aplicada a una persona específica. Ese cambio mejoró la calidad de la información disponible y dejó atrás los registros basados únicamente en cantidades globales, ofreciendo una fotografía más precisa de la realidad sanitaria.

La historia reciente demuestra que recuperar las coberturas perdidas no ocurre de un año para otro. La caída sostenida registrada entre 2009 y 2019, profundizada luego por la pandemia, dejó secuelas que todavía requieren tiempo para revertirse. Pero los números de 2025 muestran que cuando las políticas públicas logran sostenerse, los sistemas de información funcionan y la comunidad vuelve a acercarse a los centros de salud, los resultados empiezan a aparecer.