La Liga de Intendentes de la Provincia de Buenos Aires volvió a reunirse en San Vicente

La Liga está conformada por los intendentes de Bahía Blanca, Federico Susbielles; Baradero, Esteban "Tito" Sanzio; Cañuelas, Marisa Fassi; Dolores, Juan Pablo García; Ezeiza, Gastón Granados; Lomas de Zamora, Federico Otermín; Merlo, Gustavo Menéndez; Monte Hermoso, Hernán Arranz; Moreno, Mariel Fernández; Partido de La Costa, Juan de Jesús; Pilar, Federico Achával; y San Vicente, Nicolás Mantegazza.

Durante el encuentro, los intendentes analizaron la iniciativa del Gobierno nacional para modificar la Ley de Tierras y expresaron su rechazo al proyecto y su preocupación por el impacto que esa medida podría tener sobre la soberanía nacional y la protección de los recursos del país. Asimismo, reafirmaron que entregar nuestros recursos estratégicos es renunciar a un proyecto de país soberano, con desarrollo, justicia social y oportunidades para todos.

Finalmente, convocaron a todo el pueblo argentino a movilizarse en defensa de nuestro suelo, de nuestra soberanía y de nuestro futuro.

También participaron de la reunión la diputada bonaerense Marcela Basualdo; el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Alejandro Dichiara; el diputado bonaerense Juan Pablo de Jesús; el parlamentario del Parlasur Gustavo Arrieta; y el rector de la Universidad Nacional del Oeste, Gustavo Soos.