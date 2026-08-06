La Liga de Intendentes de la Provincia de Buenos Aires volvió a reunirse en San Vicente

La Liga de Intendentes de la Provincia de Buenos Aires realizó una nueva reunión de trabajo en la quinta de San Vicente, donde los jefes comunales continuaron avanzando en una agenda común desde la gestión y el territorio, fortaleciendo el trabajo conjunto entre los municipios para representar y defender los intereses de los bonaerenses.
Región06/08/2026

WhatsApp Image 2026-08-06 at 09.06.45La Liga está conformada por los intendentes de Bahía Blanca, Federico Susbielles; Baradero, Esteban "Tito" Sanzio; Cañuelas, Marisa Fassi; Dolores, Juan Pablo García; Ezeiza, Gastón Granados; Lomas de Zamora, Federico Otermín; Merlo, Gustavo Menéndez; Monte Hermoso, Hernán Arranz; Moreno, Mariel Fernández; Partido de La Costa, Juan de Jesús; Pilar, Federico Achával; y San Vicente, Nicolás Mantegazza.

 

Durante el encuentro, los intendentes analizaron la iniciativa del Gobierno nacional para modificar la Ley de Tierras y expresaron su rechazo al proyecto y su preocupación por el impacto que esa medida podría tener sobre la soberanía nacional y la protección de los recursos del país. Asimismo, reafirmaron que entregar nuestros recursos estratégicos es renunciar a un proyecto de país soberano, con desarrollo, justicia social y oportunidades para todos.

 

Finalmente, convocaron a todo el pueblo argentino a movilizarse en defensa de nuestro suelo, de nuestra soberanía y de nuestro futuro.

 

También participaron de la reunión la diputada bonaerense Marcela Basualdo; el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Alejandro Dichiara; el diputado bonaerense Juan Pablo de Jesús; el parlamentario del Parlasur Gustavo Arrieta; y el rector de la Universidad Nacional del Oeste, Gustavo Soos.

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