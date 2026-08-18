Seis de cada diez máquinas están paradas: la metalurgia argentina profundiza su crisis industrial

Hay una manera bastante sencilla de explicar qué está ocurriendo en la industria metalúrgica argentina: de cada diez máquinas disponibles, seis están paradas. No porque se hayan roto ni porque falten operarios para encenderlas. Están quietas porque no hay producción suficiente que justifique ponerlas a trabajar. En muchas pymes industriales la escena empieza a parecerse a una postal incómoda: empleados, encargados y hasta dueños tomando mate mientras esperan pedidos que llegan a cuentagotas.

El último informe de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA) le puso números a esa imagen. La actividad cayó 4,4% interanual durante julio y apenas creció 0,1% frente a junio. En los primeros siete meses de 2026 acumula una contracción del 5,5%.

Pero el número verdaderamente brutal está dentro de las plantas: la utilización de la capacidad instalada cayó al 39,2%, seis puntos menos que un año atrás y uno de los registros más bajos de la serie histórica. El nivel se acerca a los valores observados durante la salida de la pandemia de 2020.

La comparación, sin embargo, tiene una diferencia incómoda. Entonces había una economía saliendo de una emergencia sanitaria global. Ahora no hay cuarentena. Hay fábricas abiertas que simplemente producen mucho menos de lo que podrían producir.

Y tampoco alcanza con buscar una rama particularmente castigada. Siete de los ocho grandes segmentos metalúrgicos cayeron. Bienes de Capital encabezó el retroceso con 9,5%, seguido por Maquinaria Agrícola con 7,7%. Equipos y Aparatos Eléctricos bajó 4,3%; Equipamiento Médico, 3,9%; Carrocerías y Remolques, 3,4%; Otros Productos de Metal, 1,7%; y Fundición, 1,5%. Sólo Autopartes creció 1,9%, aunque acumula una contracción del 3,1% en seis meses.

Cuando se frena la metalurgia, el problema sale de la fábrica

La metalurgia tiene una particularidad que vuelve estos números especialmente preocupantes: está metida dentro de casi todo. Fabrica máquinas, estructuras, componentes, equipos y piezas que utilizan desde la construcción hasta el petróleo. Por eso funciona también como termómetro de la inversión y de la actividad económica. Y ese termómetro marca frío.

Según ADIMRA, todas las cadenas de valor relevadas retrocedieron por segundo mes consecutivo. La producción destinada a Consumo Final cayó 9,6%; Construcción, 8,2%; Agrícola, 7,9%; Minería, 6,4%; Petróleo y Gas, 4,4%; Energía Eléctrica, 3,2%; Alimentos y Bebidas, 2,6%; y Automotriz, 1,1%.

Ni siquiera los sectores que aparecen como estrellas del nuevo modelo económico consiguen desacoplar completamente a sus proveedores metalúrgicos.

El mapa provincial tampoco ofrece refugios. Córdoba perdió 7,9% interanual; Buenos Aires, 5,8%; Mendoza, 4,6%; Entre Ríos, 4,2%; y Santa Fe, 3,8%. Es decir, el deterioro atraviesa buena parte del corazón manufacturero argentino.

Después aparece el empleo, que suele ser la última variable que las empresas intentan tocar cuando esperan una recuperación. En julio las dotaciones metalúrgicas cayeron 2,2% respecto del año anterior y otro 0,2% frente a junio. Si la capacidad ociosa se prolonga, sostener trabajadores para máquinas que no funcionan se vuelve cada vez más difícil.

Las expectativas tampoco anticipan un rebote inmediato: siete de cada diez empresas consultadas por ADIMRA no esperan modificar sus niveles de producción durante los próximos tres meses.