Lanús: balazos, un muerto y una trama narco para la Justicia

Los tiros quebraron la rutina del miércoles 12 de agosto en una calle de Lanús. Cuando la Policía llegó hasta una vivienda de Pasaje Pilar al 4400, alertada por un llamado al 911, encontró a un joven muerto junto al ingreso. Adentro quedaban armas, municiones, dinero, anotaciones y pequeños envoltorios con una sustancia que ahora deberá ser analizada. Afuera empezaba otra historia: descubrir qué había ocurrido durante esos pocos minutos.

La víctima fue identificada como Diego Alejandro Ramos, de 25 años. El examen preliminar determinó que había recibido cuatro disparos: tres por la espalda y uno en la cabeza. El cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial de Lomas de Zamora para realizar la autopsia.

Pero el episodio no había terminado en esa casa.

Poco después, Hernán Alejandro Aguilera, de 21 años, apareció en el Hospital Evita de Lanús con dos heridas de bala en la pierna derecha, una de ellas próxima a la cadera. Los investigadores lo vincularon con la secuencia y quedó aprehendido bajo custodia policial.

Las cámaras de seguridad comenzaron entonces a contar aquello que la escena del crimen, por sí sola, no podía explicar.

Los registros muestran la llegada de tres hombres en una motocicleta. Dos bajaron y entraron a la vivienda mientras el tercero quedó afuera. Después llegaron los disparos. Uno de los hombres salió herido, otro fue registrado con un arma y quien esperaba junto a la moto escapó.

Lo que sucedió exactamente puertas adentro sigue siendo materia de investigación. La Justicia busca determinar quién disparó, contra quién, cuál fue la intervención de cada participante y qué desencadenó una secuencia que terminó con Ramos muerto y Aguilera herido.

Una casa que ya estaba bajo la lupa

El escenario agregó rápidamente otra capa al expediente. Durante las pericias fueron secuestradas una pistola Bersa calibre .22, un arma casera tipo tumbera, 15 cartuchos de escopeta y cuatro proyectiles calibre 9 milímetros. También encontraron $7.000, una libreta con anotaciones y siete envoltorios con una sustancia que, de acuerdo con la hipótesis inicial, podría ser paco.

Vecinos señalaron que allí funcionaba un punto de comercialización de drogas. Ese dato no quedó aislado: la comisaría 5ª de Lanús ya había solicitado días antes un allanamiento sobre la misma propiedad dentro de otra investigación vinculada con robo agravado y abuso de armas.

La causa quedó a cargo de la UFI N°5 Descentralizada de Avellaneda-Lanús, que dispuso la aprehensión de Aguilera bajo la imputación de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. La SubDDI de Lanús trabaja además sobre nuevas cámaras y otras medidas destinadas a localizar a quienes escaparon.

Sobre Aguilera aparece otro elemento que la investigación deberá colocar en su dimensión correcta. Había sido detenido apenas dos días antes, el 10 de agosto, por tenencia ilegal de un arma de uso civil. Recuperó la libertad al día siguiente en una causa que intervino la UFI N°6 de Avellaneda-Lanús. Menos de 48 horas después terminó baleado y detenido en una investigación por homicidio.

El cuadro resulta inquietante, pero todavía tiene más preguntas que respuestas. Que en la vivienda hubiera presunta droga y que los vecinos la señalaran como lugar de venta constituye una línea investigativa relevante, no una explicación automática del asesinato. Tampoco permite establecer todavía si hubo una disputa comercial, un intento de robo, un conflicto previo o alguna otra motivación.

Eso es precisamente lo que queda por reconstruir.

En el mapa judicial del sur del Conurbano, por ahora hay cuatro balazos sobre un cuerpo, otro hombre herido, armas de distintos calibres, una motocicleta que desapareció de cámara y una casa que ya estaba bajo sospecha. La noche dejó la escena. Ahora a la Justicia le toca la parte menos cinematográfica y bastante más difícil: demostrar qué historia ocurrió realmente adentro.