Lucas Abd advirtió por el desempleo y la crisis comercial: “Sin PyMEs no hay empleo genuino”

La caída del consumo, el aumento del desempleo y las dificultades que atraviesan los comercios volvieron a encender señales de alarma sobre el rumbo de la economía argentina. Para Lucas Abd, contador público, comerciante y dirigente del Grupo Pueyrredón, la discusión no puede reducirse a la estabilidad de algunas variables financieras mientras miles de familias enfrentan problemas para sostener sus ingresos.

El último dato oficial ubicó la desocupación en el 7,8% durante el primer trimestre de 2026. Al mismo tiempo, las ventas minoristas pyme descendieron un 3,8% interanual en julio y acumularon una retracción del 2,7% en los primeros siete meses del año. Además, el 61,5% de los comerciantes consultados por CAME consideró que el contexto no resulta favorable para realizar nuevas inversiones. (INDEC, CAME)

Detrás de esos porcentajes existe una realidad cotidiana: locales con menos clientes, comerciantes que reducen sus márgenes para sostener las ventas, familias que postergan consumos y pequeños empresarios que ya no saben durante cuánto tiempo podrán mantener abiertos sus negocios.

Abd conoce esa situación desde adentro. Nacido y criado en Banfield, creció en una familia histórica de comerciantes y comenzó a comprender la economía detrás de un mostrador. Esa experiencia lo llevó a sostener que el comercio de cercanía no representa solamente una actividad económica, sino también una fuente de empleo y un espacio fundamental para la vida de los barrios.

“Cuando un comercio deja de vender, primero se frena la inversión, después se reducen horas de trabajo y finalmente aparecen los despidos o el cierre. Por eso no se puede hablar de recuperación económica mientras las persianas bajan y el desempleo aumenta”, planteó.

Según el dirigente, uno de los principales problemas del actual modelo económico es que la mejora de determinados indicadores no se traduce con la misma intensidad en la economía real. Los sectores vinculados con la producción, las pequeñas empresas y el mercado interno continúan soportando costos elevados, dificultades para acceder al crédito y una demanda que no termina de recuperarse.

En julio, seis de los siete rubros relevados por CAME registraron caídas interanuales. Los retrocesos más pronunciados se observaron en textil e indumentaria, con una baja del 5,6%; bazar, decoración y muebles, con un 5,5%; y alimentos y bebidas, con un 5,4%. Son actividades que tienen una presencia directa en los centros comerciales y una importante capacidad para generar empleo local.

Para Abd, esta situación obliga a revisar las prioridades. El dirigente cuestionó que el esfuerzo del ordenamiento económico recaiga principalmente sobre los trabajadores, los jubilados y los pequeños comerciantes, mientras no aparece una estrategia clara para recuperar el consumo, proteger la producción nacional y estimular la creación de empleo.

“No alcanza con ordenar las cuentas si ese orden se consigue dejando gente sin trabajo y comercios vacíos. La economía tiene que estar al servicio de la producción y de las familias, no solamente de una planilla”, afirmó.

El referente del Grupo Pueyrredón también señaló que la apertura de importaciones, la competencia informal, el encarecimiento de los servicios y la falta de financiamiento están conformando un escenario cada vez más desigual para las PyMEs. Mientras las grandes empresas cuentan con una mayor capacidad para absorber los cambios económicos, los pequeños comerciantes enfrentan diariamente la decisión de endeudarse, reducir personal o cerrar.

Frente a este panorama, Abd propuso avanzar con una agenda específica para el sector: alivio tributario para pequeñas y medianas empresas, créditos accesibles destinados a capital de trabajo e inversión, incentivos para la contratación de personal, protección frente a la competencia desleal y políticas que permitan recomponer el poder adquisitivo.

También consideró necesario que los gobiernos nacional, provincial y municipales articulen políticas para sostener los centros comerciales a cielo abierto, acompañar a los emprendedores y evitar que el desempleo continúe debilitando el entramado social.

“Sin industria no hay desarrollo y sin PyMEs no hay empleo genuino”, había señalado Abd al presentar su visión sobre el futuro productivo del país. Desde esa perspectiva, insistió en que la recuperación debe comenzar por quienes todos los días producen, trabajan y levantan una persiana. (La Gaceta Regional)

Para el dirigente de Banfield, el debate económico necesita volver a ponerle rostro humano a las estadísticas. Porque detrás de cada punto de desempleo hay familias que pierden estabilidad y detrás de cada comercio que cierra existe una comunidad que pierde actividad, oportunidades y futuro.

“La política tiene que escuchar antes de decidir. Hoy los comerciantes están diciendo que no pueden más y los trabajadores viven con miedo a perder su empleo. Ignorar esas voces no es solamente un error económico: es una enorme irresponsabilidad política”, concluyó.