Melconian fulminó el plan de Milei: "Se están fumando Vaca Muerta" y la mitad del país está hundida

Carlos Melconian puso sobre la mesa una discusión bastante más incómoda que determinar si el dólar sube veinte pesos o la inflación baja dos décimas. Para uno de los economistas liberales que escucha con atención el círculo rojo, la Argentina dispone de una cantidad excepcional de dólares gracias al campo, Vaca Muerta y la minería, pero el Gobierno está utilizando esa ventaja para sostener el equilibrio financiero sin conseguir convertirla en reservas, actividad y mejora de los ingresos.

La definición fue brutal: "Se están fumando Vaca Muerta". No significa que el desarrollo energético esté fracasando. Es exactamente al revés. Vaca Muerta funciona tan bien que sus dólares, sumados a los del agro y la minería, permiten financiar desequilibrios que en otro momento podrían haber terminado en una crisis cambiaria.

Melconian calcula exportaciones cercanas a US$100.000 millones y un saldo disponible, descontadas las importaciones, del orden de US$25.000 millones. "Es un numerazo", reconoció. El problema aparece después: esos dólares no terminan engrosando las reservas en la magnitud esperada porque una parte importante vuelve a salir mediante ahorro privado, turismo y consumos externos.

Su estimación ubica la dolarización de particulares por encima de US$2.000 millones mensuales. Ahí aparece la contradicción central: Argentina genera más dólares genuinos, pero continúa teniendo dificultades para conservarlos.

Para Melconian, detrás de esa conducta existe una palabra que el Gobierno preferiría no escuchar: desconfianza. Votar a Milei para romper con el sistema político anterior, explicó, no significa necesariamente confiar los ahorros al peso o apostar el patrimonio al programa económico libertario.

Vaca Muerta evita la crisis, pero no fabrica recuperación

El economista reconoce una diferencia fundamental respecto de otras experiencias. Milei recibió una herencia económica que califica como "desastrosa", pero también encontró una oferta estructural de divisas que Mauricio Macri nunca tuvo en semejante escala. Campo, hidrocarburos y minería funcionan como un enorme amortiguador externo.

"Gracias a Vaca Muerta no va a haber una crisis financiera", sostuvo. Es un reconocimiento importante viniendo de alguien que acaba de cuestionar duramente el programa. El problema es que evitar el incendio no equivale a construir la casa.

Su diagnóstico social resulta todavía más áspero. Divide actualmente a la Argentina en tres bloques: un 20% que funciona bien, un 30% en situación neutra y un 50% "hundido". Allí coloca el límite político de una estabilización que todavía no consigue traducirse suficientemente en actividad, salarios y consumo.

Por eso recuperó, con deliberada ironía, una vieja fórmula de Raúl Alfonsín: el Gobierno deberá demostrar que "con el superávit fiscal se come, se cura y se educa". El equilibrio de las cuentas públicas puede ser condición necesaria para estabilizar una economía, pero difícilmente alcance como programa de desarrollo.

Melconian también cuestiona la apertura del mercado cambiario para las personas en un contexto de dólar atractivo para comprar, viajar y consumir en el exterior. Lo calificó como un "horror macroeconómico": se liberó demanda antes de que existiera suficiente confianza para que los dólares permanecieran dentro del sistema.

Ahí aparece el dilema que, según su análisis, Milei deberá resolver. El Gobierno pretende mantener simultáneamente un tipo de cambio controlado, acumular reservas, reactivar la economía y continuar reduciendo la inflación. Para Melconian, las cuatro cosas juntas no son sostenibles y en algún momento habrá que establecer prioridades.

La paradoja es formidable. Argentina finalmente tiene aquello que durante décadas le faltó: sectores capaces de producir dólares estructuralmente. Vaca Muerta crece, el campo continúa generando divisas y la minería promete agregar otra fuente exportadora. Sin embargo, esa abundancia todavía no consigue convertirse en confianza suficiente para retener capital y empujar al conjunto de la economía.

Ese es el corazón de la advertencia de Melconian. Vaca Muerta puede comprar tiempo, evitar una corrida y financiar una transición. Lo que no puede hacer es reemplazar indefinidamente un programa capaz de recuperar inversión, empleo e ingresos. Porque incluso una vaca extraordinariamente productiva tiene un inconveniente elemental: si uno solamente se la come, algún día se termina.