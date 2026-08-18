Bregman suma jóvenes en Lanús y prepara su “Marcha de la Bronca” contra Milei

Algo empieza a moverse por izquierda en el Conurbano y tiene un nombre que ya no necesita demasiada presentación: Myriam Bregman. Esta vez la escena fue Lanús, donde el comité que impulsa a la dirigente del PTS volvió a reunir estudiantes, trabajadores, organizaciones sociales y militantes con una excusa bastante explícita: preparar la denominada “Marcha de la Bronca” contra el ajuste de Javier Milei.

La convocatoria reunió a secundarios, universitarios y terciarios, docentes, auxiliares, trabajadores de la salud, ferroviarios y metalúrgicos. También participaron representantes del centro de estudiantes de la Universidad Nacional de Lanús, organizaciones vinculadas a discapacidad y trabajadores despedidos de Tenaris SIAT.

Pero detrás de la foto de una reunión militante aparece un fenómeno político más interesante. Bregman viene construyendo simpatía entre sectores jóvenes que no necesariamente provienen de la izquierda tradicional. Parte de esa generación canalizó durante los últimos años su rebeldía contra la política convencional hacia Milei. El Presidente fue, durante bastante tiempo, el propietario casi exclusivo del enojo juvenil. Ahora esa patente empieza a tener competencia.

No significa que exista un éxodo masivo del mileísmo hacia el trotskismo, ni mucho menos. Significa algo más modesto, pero políticamente atendible: la izquierda encontró una dirigente capaz de conversar con públicos que antes le resultaban bastante más difíciles.

Bregman tiene una combinación poco frecuente en ese espacio. Militancia clásica, presencia territorial, facilidad para las redes y una personalidad política que funciona bien fuera del pequeño universo partidario. Puede discutir en televisión, caminar una marcha y convertir un cruce parlamentario en un video viral sin parecer que alguien pasó tres horas diseñándolo en una oficina.

Del voto bronca a la Marcha de la Bronca

La reunión de Lanús también sirvió para ordenar la agenda. El comité comenzó a trabajar sobre la movilización prevista para el 19 de septiembre, bautizada “Marcha de la Bronca”, con cuestionamientos al Gobierno nacional, los gobernadores y el FMI.

Sofía Salce, referente del PTS y excandidata a concejal del FIT-U, planteó que el objetivo es ampliar la organización contra el programa económico de Milei. El espacio llega además entonado después de participar de las movilizaciones contra los cambios vinculados a la extranjerización de tierras, uno de los frentes donde el oficialismo terminó retrocediendo.

La agenda del encuentro fue bastante más amplia que una marcha. Hubo discusiones sobre educación pública, organización de una comisión de género y preparación del encuentro regional previo al Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades previsto para septiembre en Córdoba.

También quedó planteado el acompañamiento a los 164 trabajadores despedidos de Tenaris SIAT, cuya reincorporación se convirtió en uno de los conflictos laborales alrededor de los cuales el espacio intenta construir organización territorial.

Ahí está probablemente la apuesta más interesante. Los comités de Bregman buscan transformar simpatía digital en militancia concreta. Pasar del video compartido al encuentro, del enojo individual a alguna forma de organización.

Durante años Milei entendió mejor que casi nadie que debajo del desencanto juvenil había energía política disponible y construyó buena parte de su ascenso capturándola. Bregman parece haber tomado nota de aquella lección, aunque para llevarla exactamente hacia la vereda contraria.

En Lanús ya le pusieron nombre a la próxima parada: “Marcha de la Bronca”. Y en política hay una regla bastante vieja que las redes no consiguieron derogar: la bronca puede cambiar de dueño.