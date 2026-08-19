EDICIÓN IMPRESA

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Cerimedo detenido en Bolivia: el estratega digital de Milei quedó bajo sospecha por un ataque sicarioActualidad18/08/2026
El consultor argentino fue arrestado en Santa Cruz de la Sierra cuando se disponía a viajar a Buenos Aires. La Policía boliviana investiga su posible participación en el ataque a tiros contra Nadia Beller. Cerimedo fue una pieza relevante de la campaña digital de Milei y actualmente asesoraba al presidente boliviano Rodrigo Paz.
Los operativos se realizaron en Wilde Oeste y terminaron con cuatro sospechosos detenidos. Llevaban escaleras, barretas, herramientas, pasamontañas y hasta “miguelitos” preparados para complicar una eventual persecución. Los investigadores buscan determinar si ambos grupos estaban conectados.
Varela: sicarios mataron por error a dos albañiles y el barrio respondió con fuegoPoliciales18/08/2026
Ariel Macchi y Franco Herrera esperaban retirar herramientas cuando fueron baleados por atacantes que habrían confundido la vivienda. Días después, vecinos incendiaron un presunto búnker y una mujer murió apuñalada. En Lanús, otra balacera vinculada al narcomenudeo dejó un muerto.
El Municipio de Lomas de Zamora y la diócesis presentaron “Con la droga no se juega”, una iniciativa que articula iglesias, escuelas, clubes, centros de salud y organizaciones barriales para prevenir consumos problemáticos y acompañar a las familias.
Entre el aroma del café, las tardes de invierno y las mesas que invitan a quedarse un rato más, Almirante Brown propone recorrer 18 rincones de Adrogué, Longchamps, Burzaco, Rafael Calzada y José Mármol con promociones 2x1 y una excusa perfecta para redescubrir el barrio.