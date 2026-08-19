EDICIÓN IMPRESA

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Ediciones impresas19/08/2026

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NOTA 1

Wilde detenidos persecuciones por robos “escruche”

Policiales18/08/2026
Los operativos se realizaron en Wilde Oeste y terminaron con cuatro sospechosos detenidos. Llevaban escaleras, barretas, herramientas, pasamontañas y hasta “miguelitos” preparados para complicar una eventual persecución. Los investigadores buscan determinar si ambos grupos estaban conectados.
 