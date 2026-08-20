El Municipio de Alte Brown realizará un operativo gratuito de consulta oftalmológica

 
El Municipio de Almirante Brown llevará adelante este sábado 22 de agosto un operativo gratuito de consulta oftalmológica destinado a niños, niñas y adultos, con el objetivo de facilitar el acceso a controles visuales y acercar beneficios para la adquisición de anteojos.
Región20/08/2026

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"La jornada se desarrollará de 9 a 14 horas en el Polideportivo Municipal de Ministro Rivadavia, ubicado en 25 de Mayo y Camila Quiroga, donde oftalmólogos matriculados realizarán controles de la visión y entregarán las recetas correspondientes", indicó Mariano Cascallares.

Además, los resultados de los estudios serán cargados en un sistema digital al que acceden ópticas habilitadas y adheridas a la iniciativa, permitiendo a los vecinos y vecinas acceder a descuentos y precios especiales para la compra de anteojos.

En este marco, se ofrecerán anteojos sociales desde $40.000 y graduaciones de laboratorio desde $60.000.

De esta manera, la iniciativa busca continuar acercando servicios gratuitos y herramientas que contribuyan al cuidado de la salud y a mejorar la calidad de vida de los vecinos de Almirante Brown.HHHHHHHHHHHHH

 

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