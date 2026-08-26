El Municipio acompaña la llegada de una prestigiosa cadena de cafés y restaurantes en una histórica casona de Alte Brown

La histórica casona, construida a principios del siglo pasado, fue restaurada para albergar al nuevo emprendimiento gastronómico, conservando sus características arquitectónicas y preservando la identidad del lugar. De esta manera, el nuevo espacio combina una propuesta gastronómica contemporánea con la recuperación y puesta en valor de un inmueble que forma parte del patrimonio histórico browniano.

De hecho, la preservación de este tipo de construcciones forma parte, además, de una política sostenida de protección del patrimonio impulsada por el Municipio de Almirante Brown, que en 2018 concretó a través del HCD, la aprobación del Catálogo de Protección Patrimonial. Este avance incorporó alrededor de 500 viviendas e inmuebles del distrito considerados de valor histórico, arquitectónico y cultural, con el objetivo de preservar sus características y evitar intervenciones que puedan afectar su identidad. La Casona "Villa Fontana" forma parte de ese Catálogo.

El desembarco de "Croque Madame" también prestigia al distrito como un pujante polo gastronómico, ya que se trata de una propuesta con distintas sucursales en Buenos Aires y el Área Metropolitana, caracterizada por instalar sus espacios en casonas, palacios, museos y edificios emblemáticos, recuperando y poniendo en valor construcciones de importante riqueza arquitectónica.

En efecto, entre sus establecimientos se encuentran espacios ubicados en el Palacio Paz, el Colegio de Escribanos de Recoleta, el Museo de Arte Decorativo, el Museo Larreta y el Museo Fortabat, entre otros edificios y casonas históricas de la Ciudad de Buenos Aires y alrededores.

De este modo, la llegada de Croque Madame a Adrogué representa también la incorporación de Almirante Brown al circuito de espacios históricos elegidos por una reconocida propuesta gastronómica con una trayectoria vinculada a la recuperación y puesta en valor de espacios históricos y emblemáticos.

Durante una recorrida por la renovada Casona, Mariano Cascallares indicó que "esta apertura constituye un nuevo punto de encuentro para vecinos y visitantes y contribuye a jerarquizar la oferta gastronómica local, poniendo en valor una construcción histórica y preservando sus características arquitectónicas para las próximas generaciones".

Cascallares estuvo acompañado por el presidente del Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Almirante Brown, Nicolás Jawtuschenko, y conoció las instalaciones de este nuevo espacio gastronómico, que funciona en la histórica Casona Villa Fontana, ubicada sobre la calle Nicolás Avellaneda, entre Seguí y Spiro.

“Siempre es una alegría acompañar a los nuevos proyectos que eligen y apuestan por Almirante Brown para desarrollarse”, destacó Mariano Cascallares, quien además remarcó que la casona fue declarada de interés municipal, promoviendo así el cuidado del patrimonio arquitectónico, cultural y social del distrito.

“Cada nuevo comercio, cada propuesta gastronómica y cada inversión significa más actividad y más oportunidades para nuestros vecinos”, completó Mariano Cascallares.