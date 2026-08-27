Plaza Marechal: US$ 30 millones para crear un nuevo polo comercial en Canning Sur

Hay lugares que crecen primero en los mapas inmobiliarios y recién después empiezan a construir una ciudad alrededor. Algo de eso ocurrió durante los últimos años en el corredor que baja desde Canning hacia Presidente Perón y San Vicente: barrios privados, urbanizaciones, nuevas familias, autos entrando y saliendo por las rutas 58, 52 y 6, pero una infraestructura comercial que quedó varios pasos detrás. Ahora aparece una inversión que intenta leer ese desfasaje. Plaza Marechal demandará unos US$ 30 millones entre desarrollo y radicación de marcas y promete convertirse en el primer complejo de usos mixtos de gran escala de Presidente Perón.

El proyecto pertenece a Grupo Innova y ocupará seis hectáreas sobre Pampero y Marechal, a metros del distribuidor de la Ruta 52. Tendrá más de 38.000 metros cuadrados proyectados, unos 30.000 cubiertos y una combinación que explica bastante bien hacia dónde está mirando el negocio inmobiliario suburbano: comprar, trabajar, comer, entrenar y entretenerse sin tener que viajar veinte kilómetros para hacerlo.

No es exactamente un shopping y tampoco pretende serlo. La propuesta juega con una estética más abierta y contemporánea, con circulación exterior y distintas actividades reunidas en un mismo predio.

El número más contundente aparece en el sector comercial: 136 locales, además de supermercado, gastronomía y servicios vinculados con salud, educación y finanzas. A eso se sumarán 128 oficinas Clase A, un gimnasio de 2.600 metros cuadrados, cinco canchas de pádel, una sala teatral y más de 600 cocheras.

Una pequeña ciudad dentro del corredor.

Donde llegaron las casas, ahora llegan los servicios

La ubicación explica buena parte de la apuesta. Según los datos difundidos por la desarrolladora, el área comercialmente bautizada como Canning Sur registró un crecimiento poblacional del 65%, impulsado fundamentalmente por la expansión residencial.

El dato necesita una salvedad: es información aportada por la propia empresa y deberá observarse cómo evoluciona efectivamente la demanda. Pero la transformación territorial es visible. Durante años, el crecimiento hacia San Vicente produjo una paradoja bastante suburbana: viviendas cada vez más sofisticadas rodeadas por una oferta comercial que no avanzaba al mismo ritmo.

Plaza Marechal intenta poner precio a esa distancia.

Damián Facio, director general de Grupo Innova, define el proyecto como una respuesta al nuevo mapa demográfico de la zona y pretende posicionar el corredor como espacio de inversión y estilo de vida. Es, naturalmente, la mirada del desarrollador. Y ahí empieza la parte periodísticamente interesante: detrás del discurso empresarial existe una apuesta concreta de US$ 30 millones sobre un territorio que todavía está construyendo su centralidad.

Porque el capital inmobiliario suele tener una virtud bastante menos romántica que la arquitectura de los renders: no llega por cariño al paisaje. Llega porque cree que encontró consumidores.

La primera etapa está prevista para el primer semestre de 2028 e incluirá el complejo deportivo, canchas de pádel y el primer tramo de locales y oficinas.

Todavía falta obra, marcas y, sobre todo, comprobar cuánto de la promesa termina convertido en actividad real. Los costos de construcción en dólares continúan presionando al sector y el mercado inmobiliario argentino sigue siendo selectivo. Por eso los US$ 30 millones son noticia, pero no certificado de éxito anticipado.

Lo interesante ocurre un poco más abajo del glitter. Durante décadas, Canning fue creciendo como una periferia residencial de sectores medios y altos. Ahora ese crecimiento empieza a reclamar otra cosa: oficinas, restaurantes, servicios, entretenimiento y lugares donde quedarse después de estacionar el auto.

Si Plaza Marechal funciona como está previsto, no habrá aparecido solamente un nuevo paseo comercial. Será otra señal de que el sur del Conurbano está empezando a producir sus propias centralidades en lugar de limitarse a dormir alrededor de Buenos Aires. Y para una inversión inmobiliaria, pocas cosas brillan más que descubrir una ciudad unos años antes de que termine de darse cuenta de que lo es.